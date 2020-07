Pietro Lombardi: Emotionaler Ausbruch – „Ich bin...“

Lange hatte Pietro Lombardi seine Fans warten lassen. Nach dem Sommerhit „Señorita“, den der Sänger zusammen mit Rapper Kay One an den Start gebracht hatte, war es Gute-Laune-mäßig ruhig um den Ex-Mann von Sarah Lombardi geworden.

Doch nun hat Pietro Lombardi mit „Cinderella“ seinen neuen Sommer-Hit am Start. Und wie sollte es anders sein, er stürmt direkt in die Charts und die Herzen seiner Fans.

Pietro Lombardi: Strandkorb-Konzert in Mönchengladbach

Am Wochenende spielte Pietro Lombardi ein Konzert im ausverkauften Sparkassenpark in Mönchengladbach. Coronabedingt natürlich mit verschärften Sicherheitsvorschriften. Bedeutet: Der Veranstalter stellte etliche Strandkörbe ins Stadion und ließ die Fans darin Platz nehmen.

---------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2016 trennte sich das Paar, 2019 wurde ihre Ehe geschieden

---------------------------------------

Videos des Auftrittes zeigen, dass die Strandkörbe der Stimmung nicht geschadet haben, und auch Pietro Lombardi selbst teilte ein Video des Gigs und wurde dabei ganz emotional.

„Ich bin sprachlos. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Eine Woche nach Release singt ihr schon so krass mit. Danke. Unglaublich. Danke, danke,danke!!!“

-----------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

------------------------

Pietro Lombardi: Fans in Mönchengladbach ganz aus dem Häuschen

Pietro Lombardi bei einem Konzert in Gelsenkirchen. Foto: imago images

Und auch die Fans sind begeistert:

„Danke für den geilen Abend. Hatte noch nie so viel Spaß auf einem Konzert. Du bist einfach, wie du bist, das macht dich zu dem, der du bist. Bleib so und ändere dich bitte niemals, denn so bist du!“

„Es war klasse. Schöner Abend mit einem tollen Menschen.“

„Es war der Hammer!“

„Danke für dieses geile Konzert!“

Doch nicht nur die Fans waren begeistert, auch zahlreiche Promis mischten sich in die Jubelarien ein. So schrieb „Berlin – Tag und Nacht“-Star Jan Leyk: „Ich schwöre, dieser Ohrwurm fickt mein Leben.“ Und Kay One fügte nur an: „Krass“.

Jetzt hat Pietro Lombardi seinen Sommerhit. Kommt nun auch eine Sommerromanze dazu. Auf Instagram wird der Sänger deutlich.