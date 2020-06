Pietro Lombardi: Klare Ansage an Sarahs Neuen – „Ich hoffe...“

View this post on Instagram

Dieses Wochenende steht Dortmund auf unserem Plan - bevor es heute Abend aufs Eis geht haben wir uns am Nachmittag auf einem Indoor-Spielplatz so richtig ausgepowert 💪🏽 Es war ganz schön anstrengend hinterher zu kommen und sich durch einen engen Parkour , der eigentlich für Kinder gedacht ist , zu quetschen 😅 Spaß hatten wir trotzdem und ich genieße es immer solche schönen intensive Momente mit Alessio zu haben - auch wenn er danach einen kleinen Wutanfall hatte weil er nicht mehr nach Hause wollte 😬