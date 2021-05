Pietro Lombardi: Intimer Einblick in sein Haus – „Was ein Chaos“

Umzüge sind stressig. Das weiß jeder, der schon mal sein Zuhause gewechselt hat. Und das muss nun auch Pietro Lombardi am eigenen Leib erfahren.

Erst vor Kurzem hatte der Sänger sein neues Haus bezogen, dementsprechend sieht es dort auch noch aus, wie Pietro Lombardi nun in seiner Instagram-Story zeigt.

Pietro Lombardi: In seinem neuen Haus herrscht das Chaos

So liegen Kabel auf dem Boden verstreut, Dekoration ist noch gar nicht angebracht. Das Wohnzimmer ziert lediglich eine riesige Couch und ein Fernsehgerät.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde Pietro Lombardi zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 brachte Pietro sein eigenes Eis raus

----------------------------------------

„Was ein Chaos hier“, ruft Pietro. Und weiter: „Provisorisch, alles provisorisch hier beim Lombardi. Fernsehen, Sideboard, Couch...“ Doch der Sänger hat sich einen Plan gesetzt. „Ich denke mal bis zum ersten Juni ist alles fresh.“

Pietro Lombardi: Neue Terrasse, neuer Pool, neuer Basketballplatz

Da sind wir ja mal gespannt. Gewerkelt wird auf jeden Fall eifrig. So zeigt Pietro auch seinen Garten. Und der wird komplett neu gemacht. „Es kommt eine neue Terasse, Rollrasen, hinten kommt eine kleine Basketballecke mit so extra Platten und alles. Hier kommt noch ein Pool hin. Hallelujah, ich bin ein bisschen nervös“, so der Sänger.

----------------------------------------

----------------------------------------

Ganz schön fleißig also, der Pietro. Vor allem wenn man bedenkt, dass der Sänger zuletzt eine dicke Überraschung für seine zahlreichen Fans hatte. Um was es sich handelt und was genau der Sänger ankündigte, kannst du hier nachlesen.