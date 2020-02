Pietro Lombardi macht es endlich offiziell – er ist ...

Pietro Lombardi ist derzeit erfolgreich wie nie. Er ist Juror bei DSDS, hat Millionen von Fans, gibt Konzerte in ausverkauften Stadien.

Doch wie sieht es eigentlich privat aus? Zuletzt gab Pietro Lombardi, der sich 2019 von seiner Ex Sarah Lombardi scheiden ließ, offen zu: Von seinem Beruf ist er extrem gestresst. Für Privates bleibe ihm so gut wie keine Zeit.

Pietro Lombardi: Ehrliches Geständnis

„RTL“ erklärte er: „Es ist zu viel, es ist hart. Du gehst kaputt. Ich habe manchmal am Wochenende fünf Auftritte und 3000 Kilometer. Am Ende des Tages, wenn ich Zuhause die Tür aufmache, dann bin ich alleine. Ich bin einsam. Ich denke dann, 'Krass alter, jeder denkt, der badet gerade in Gold', aber ich bin eigentlich einsam. Und dann bringt dir auch kein Geld was.“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Pietro Lombardi gewann 2011 die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In der Show lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah wurde 2019 geschieden

Traurige Worte von Pietro Lombardi! Wartet wirklich keine Frau auf ihn, wenn er nach Hause kommt? Das wollte auch ein Fan des DSDS-Gewinners wissen, er stellte die Frage: „Hast du eine Freundin?“

Pietro Lombardis Antwort ist kurz, knapp - und ehrlich. „Nein“, schreibt er. Vor Kurzem hieß es noch, der gebürtige Karlsruher würde mit Love-Island-Kandidatin Melissa (24) anbandeln. Doch die große Liebe war es wohl doch nicht.

Pioetro Lombardi beantwortet Fragen von Fans. Foto: Screenshot Instagram/Pietro Lombardi

Pietro Lombardi: Hat Ex-Frau Sarah eine neue Liebe?

Ganz anders angeblich Ex-Freundin Sarah Lombardi. Die 27-Jährige soll frisch verliebt sein, in einen Ex-Profi-Fußballer.

Auch wenn er sich privat einsam fühlt - bei DSDS erlebt der 27-Jährige so einiges. Am Samstag war in der Casting-Show ein Kandidat zu Gast, der die Jury staunend zurückließ. Der Teilnehmer, der aus der Daily-Soap GZSZ bekannt ist, begann zu singen - und plötzlich saß ein Hund auf dem Schoß von Pop-Titan Dieter Bohlen. Was war da denn los? (cs)