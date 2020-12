Pietro Lombardi spricht Klartext: „Es sind viele Tränen geflossen“

Pietro Lombardi richtete am sich Freitagabend mit emotionalen Worten an seine Fans und lässt die letzten zehn Jahre im Showbusiness Revue passieren. So offen hat sich Pietro Lombardi bisher selten gezeigt.

Pietro Lombardi: Beichte – „Es sind viele Tränen geflossen.“

Als Pietro Lombardi seine Fans auf Instagram am Freitag dazu auffordert, ihm Fragen zu stellen, hätte er wohl selbst nicht damit gerechnet, dass es so emotional werden wird. Doch als ihm jemand danach fragt, ob ihm der Druck manchmal zu viel werde, beschließt er Klartext zu reden.

---------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Sein neuester Song heißt 'Cinderella'

---------------------

Nachdem er sich vor Kurzem noch mit einem neuen Luxusschlitten präsentierte, resümiert er jetzt: „Die sehen nur ein schönes Auto und ne schöne Uhr. Natürlich bin ich sehr dankbar dafür, aber das ist nicht der wahre Wert im Leben.“

Der 28-Jährige berichtet von dem steinigen Weg, die er die letzten 10 Jahre im Showbusiness hinter sich gebracht hat. Dabei beichtet er: „Es sind viele Tränen geflossen, von denen haben Außenstehende gar nichts mitbekommen.“

---------------------

---------------------

Im Nachhinein ist Pietro aber sehr glücklich, wie seine Karriere und sein Leben bisher so verlaufen sind. Der sympathische Superstar hat, wie er selbst verkündet, alle Entscheidungen immer mit dem Herzen getroffen.

Am Ende der Instagram-Story gibt es auch noch ein fettes Dankeschön an die Fans von Pietro Lombardi. Er weiß, dass er ohne ihre Unterstützung besonders die schweren Zeiten nicht so gut überstanden hätte.

Mit „Danke an jeden, der supportet hat.“, beendet er die Fragerunde und schickt gleich noch ein dickes Herz für seine Follower hinterher. (cm)