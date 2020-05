Pietro Lombardi lässt Bombe platzen – „Ich habe mich...“

In letzter Zeit waren es eher ungewohnt ruhige Nummern, die Pietro Lombardi so rausgehauen hatte. Und seine Fans fragten sich bereits: Was ist mit dem Sommer-Sonne-Party-Sänger nur los?

Das haben sich offenbar aber nicht nur seine Anhänger, sondern auch Pietro selbst gefragt. Und hier, liebe Pietro Lombardi-Fans, kommt die heiß ersehnte Antwort!

Pietro Lombardi kündigt Großes an

In seiner Insta-Story lässt Pietro Lombardi die Party-Bombe platzen: „Ich habe mich heute nicht so viel gemeldet. Warum weiß ich selber nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe einfach das Handy mal nicht so viel in der Hand gehabt. Was ich euch sagen wollte: Ihr wisst, ich habe jetzt meine drei letzten Songs rausgehauen. 'Kämpferherz', 'Drake und Rihanna', 'Es tut schon wieder weh'. Und ich weiß, ihr wartet auf den alten Pietro. Sommer, Pietro, ole ole. Und im Juli - schnallt euch an - es wird zu krass, Leute. Ich werde 1000 Prozent für euch geben und ich freue mich, endlich wieder das zu machen, wo ich mich eben am wohlsten fühle.“

Foto: imago images

+++ Pietro Lombardi: DIESES Geständnis schockt seine Fans! „Ich bin eigentlich...“ +++

Pietro Lombardi will neuen Party-Song im Juli aufnehmen

Aber was möchte man sich fragen. Was wirst du im Juli denn machen? Das löst Pietro Lombardi natürlich im zweiten Teil seiner mysteriösen Botschaft auf.

„Aber ich will und ich habe so Bock auf den Sommersong im Juli. Mitte Juli wird es so weit sein. Ich freue mich. Ole, ole. Mitte Juli werde ich mit dem Team zusammen ins Studio gehen. Und ich schwöre euch, ich gehe nicht aus dem Studio raus, bevor wir nicht DEN Sommersong für euch haben. Ich werde alles geben. Ich verspreche euch, ich habe euch nicht umsonst ein Jahr warten lassen. Jetzt wird die Bombe platzen, Leute. Die Bombe wird platzen!“

+++ Helene Fischer gibt offen zu – „Ich bin...“ +++

----------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Pietro Lombardi gewann 2011 die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In der Show lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah wurde 2019 geschieden

------------------

Hat Pietro eine neue Freundin?

Na, da kann man ja gespannt sein. Sicher werden dann auch wieder einige hübsche Damen in knappen Bikinis an Pietros Seite tanzen. Gut für den Sänger, dass er bislang noch keine Freundin hat, die da eifersüchtig werden könnte. Darauf wird er nämlich auch immer wieder angesprochen.

„Ein schwieriges Thema“

Pietros Antwort: „Es ist ein schwieriges Thema. Ich habe natürlich Frauen kennengelernt. Aber keine Eile, keine Hektik. Und wenn der Moment gekommen ist, wird man das mitkriegen.“