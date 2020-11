Pietro Lombardi: Ex-Freundin Laura bezieht Stellung – plötzlich widerspricht der Sänger

Pietro Lombardi stört eine Sache an der Stellungnahme seiner Ex.

Es war eine Nachricht, über die sich viele Fans gefreut hatten: Pietro Lombardi war endlich wieder verliebt und in festen Händen. Das war seit der Trennung seiner Exfrau Sarah Lombardi nicht mehr der Fall. Zumindest hat man den DSDS-Sänger nicht mehr mit einer anderen Frau an seiner Seite gesehen. Und dann hat sie ihm den Kopf verdreht: Influencerin Laura Maria Ripa.

Doch lange hielt das neue Liebesglück der beiden nicht. Obwohl sich das Paar einen gemeinsamen Hund zulegte, gaben Pietro Lombardi und Laura Maria bereits nach kürzester Zeit ihre Trennung bekannt. Nun bezieht Pietros hübsche Ex auf Anfrage eines Fans Stellung zur aktuellen Situation – und ihrer Antwort kann Pietro nicht hundertprozentig zustimmen.

Pietro Lombardi: Ex Laura Maria Ripa nimmt Stellung zur Trennung

Es sollte doch alles so schön sein. Pietro Lombardi bekundete bereits öffentlich seine Liebe für Instagram-Star Laura Maria, zeigte sich voll verloved auf Social Media und wirkte so glücklich wie schon lange nicht mehr. Jetzt bleibt ihm nur noch der gemeinsame Hund Akira, den er zusammen mit seiner Ex adoptiert hat.

Pietro Lombardi. Foto: imago images/Star-Media

------------------

------------------

Böses Blut herrscht zwischen den beiden allerdings nicht, wie Laura Maria jetzt noch mal auf Instagram verdeutlicht.

Denn als ein Fan von ihr wissen will, wie das Verhältnis zwischen ihr und Pietro momentan sei, antwortet sie: „Pietro und ich haben noch ein sehr gutes Verhältnis, wir stehen auch regelmäßig in Kontakt, alleine schon wegen Akira.“

Pietro Lombardi widerspricht seiner Ex

Der Hund scheint die Verbindung zwischen ihnen also aufrecht zu erhalten. Zumindest teilweise. Denn Pietro Lombardi ist mit der Antwort seiner Ex offenbar nicht vollends zufrieden. Er ergänzt in seiner Instastory: „Ja das stimmt. Aber nicht nur wegen Akira, oder?“

------------------

Das ist Pietro Lombardi:

er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Pietro Lombardi gewann im Jahr 2011 die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

2020 war er kurzzeitig mit Influencerin Laura Maria Ripa zusammen

------------------

Pietro Lombardi widerspricht Ex

Scheint ganz so, als sei für den ehemaligen DSDS-Juror nicht nur Akira das Bindeglied ihrer nunmehr freundschaftlichen Beziehung. Mal sehen, ob Laura Maria Ripa dazu auch noch was zu sagen hat…

Viel zu sagen gibt es aktuell auf jeden Fall bei Sarah Lombardi. Sie und ihr Freund Julian sind nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen.

Pietros guter Freund Dieter Bohlen vertreibt sich seine Zeit gerade ganz anders. Was der Poptitan sich in einem Restaurant nun erlaubt hat, ist wirklich krass. Hier mehr >>> (jhe)