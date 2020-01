Pietro Lombardi überrascht mit Outing! „Ich bin...“

Pietro Lombardi könnte beruflich derzeit kaum erfolgreicher sein. Der 27-Jährige trägt teure Uhren und fährt in schnellen Autos. Seine Konzerthallen sind proppevoll und die Fans himmeln ihn an. Doch anscheinend ist auch bei Pietro Lombardi nicht alles so rosarot, wie es auf den ersten Blick ausschaut. In einem Interview macht der Musiker ein überraschendes Outing.

Pietro Lombardi legt überraschendes Geständnis ab

Seit der gescheiterten Ehe mit seiner ehemaligen DSDS-Partnerin Sarah hat man Pietro Lombardi nur noch sehr selten mit einer Partnerin an seiner Seite gesehen. Und auch der berufliche Stress scheint ihm zu schaffen zu machen, wie er RTL nun verrät.

„Es ist zu viel, es ist hart. Du gehst kaputt. Ich habe manchmal am Wochenende fünf Auftritte und 3000 Kilometer. Ich spiele auf allen Bühnen. Mir ist egal, ob ich 200 Zuschauer habe oder 50.000. Das spielt keine Rolle“, sagt Pietro im Interview.

Besonders sei es jedoch die plagende Einsamkeit, die ihm zu schaffen macht. „Am Ende des Tages, wenn ich Zuhause die Tür aufmache, dann bin ich alleine. Ich bin einsam. Ich denke dann, 'Krass alter, jeder denkt, der badet gerade in Gold', aber ich bin eigentlich einsam. Und dann bringt dir auch kein Geld was.“

Pietro Lombardi: Alessio ist sein Ein und Alles

Den Mittelpunkt seines Lebens stellt Sohnemann Alessio dar, so Pietro weiter. „Mein Sohn ist verrückt nach Papa. Wir sehen uns zweimal die Woche den ganzen Tag. Da nehme ich auch keine Jobs an. Gar nichts.“

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Pietro Lombardi gewann 2011 die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In der Show lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah wurde 2019 geschieden

Doch wenn es nach ihm gehe, solle Alessio kein Einzelkind bleiben: „Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren noch 2,3 Kinder habe, eine Frau an meiner Seite und ein schönes Familienleben.“

Pietro Lombardi überrascht mit Krankenhaus-Fotos

Pietro Lombardi und Sarah bei der Aufzeichnung von DSDS. Foto: imago images

Erst kürzlich hat Pietro Lombardi mit Fotos ordentlich Wirbel gesorgt. Der Sänger zeigte sich aus dem Krankenhausbett, das Bein dick eingepackt. Dazu schreibt Pietro Lombardi: „Operation gut überstanden.“ Was dem Sänger passiert ist und wer der erste Besuch an seinem Bett war, kannst du HIER nachlesen >>>

Nach der OP zeigt sich Pietro Lombardi knallhart. „Es gibt kein Zurück mehr“, erklärt er. Hier mehr dazu>>>