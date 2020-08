Pietro Lombardi nach Alessio-Verletzung wütend – doch er bedenkt nicht, dass...

Mega Aufregung um Alessio Lombardi! Am Freitag machte die Meldung die Runde, dass der kleine Sohn von Pietro Lombardi und Sarah Lombardi ins Krankenhaus musste. Der Junge hatte sich gestoßen und dabei eine blutende Kopfverletzung zugezogen.

Mama Sarah Lombardi hatte kurz nach der Verletzung ein Video auf ihrem Instagram-Account hochgeladen, ihren Fans von dem Unglück erzählt. Doch sie hatte eine Sache nicht bedacht. Denn ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi gefiel das gar nicht, wie er nun auf seiner Instagram-Seite kundtut.

Das ist Pietro Lombardi Das ist Pietro Lombardi

Pietro Lombardi wütend: „Habe Hunderte Nachrichten bekommen“

„Ich habe Hunderte Nachrichten bekommen“, berichtet Pietro in seiner Story. Und weiter: „Ich lese Schock, Alessio schwer verletzt, Blut strömt. Es fucked mich einfach ab.“ Ist das etwa Kritik an seiner Ex Sarah Lombardi?

----------------

Pietro Lombardi:

Er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Am 17. Juli erschien Pietros neue Single „Cinderella“

Bei Youtube wurde der Song schon über drei Millionen Mal abgespielt

------------------

Vor allem stört Pietro, dass eine solch kleine Verletzung so aufgeblasen wird. „Ich hätte es einfach nicht ins Internet gepackt. Ganz ehrlich. Es ist eine kleine Verletzung, die mir als Kind auch passiert ist. Und anderen auch. Und dann wird da so etwas raus gemacht. Für mich persönlich gehört es nicht ins Internet. Fertig. Manche Sachen sollte man einfach nicht erzählen.“

Sänger Pietro Lombardi ist nach der Verletzung seines Sohnes stinksauer. Foto: imago images

--------------

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Lombardi wurde am 15. Oktober als Sarah Engels in Köln geboren

Die Popsängerin wurde 2011 durch ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt, wo sie den zweiten Platz belegte

2013 heiratete Sarah den Sänger Pietro Lombardi

Zwei Jahre später wurden die beiden Eltern des kleinen Alessio

2016 gaben Sarah und Pietro Lombardi plötzlich ihre Trennung bekannt – es folgte ein wahrer Rosenkrieg

Inzwischen ist Sarah Lombardi mit dem Fußballer Julian Büscher liiert

--------------

Keine Abrechnung mit Sarah Lombardi

Auch nach ihrer Trennung sind Pietro Lombardi und Sarah Lombardi noch gute Freunde.

Was klingt wie eine Abrechnung mit Ex-Frau Sarah, soll aber keine sein, stellt Pietro im Anschluss klar. „Und bevor jetzt alle sagen, er schießt gegen Sarah. Nein, mache und werde ich niemals machen. Wir sind Freunde, sehr gute Freunde, aber das musste ich loswerden, was dieses Thema betrifft“, so Pietro.

--------------

Mehr News zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi zeigt seine Luxusvilla: Als er DAS sieht, ist er völlig sprachlos

Pietro Lombardi gibt Konzert in Düsseldorf: SIE ist an seiner Seite

Pietro Lombardi: Evelyn Burdecki offen – „Wir sind ...“

--------------

Einen persönlichen Fehler hat Pietro Lombardi jedoch übersehen. Er kritisiert, dass Sarah Lombardi die Verletzung des gemeinsamen Sohnes im Internet breittritt. Warum er seine Kritik wiederum auch im Netz verbreitet, bleibt wohl sein Geheimnis. Die Hauptsache ist jedoch: Alessio geht es gut!

Mehr zu dem Notarzteinsatz kannst du hier nachlesen>>>