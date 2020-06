Pietro Lombardi: Stichelei gegen seine Ex – „Sarah Lombardi aus dem Ghetto“

Pietro Lombardi und seine Ex-Frau Sarah waren das DSDS-Traumpaar, doch die Beziehung ist schon länger Geschichte.

Auch noch vier Jahre nach dem Liebes-Aus scheint Pietro Lombardi aber immer noch nicht ganz damit abgeschlossen haben. Einen kleinen Seitenhieb konnte sich der Sänger nicht verkneifen.

Pietro Lombardi mit Seitenhieb gegen Ex-Frau Sarah

2011 lernten sich Pietro Lombardi und Sarah (geborene Engels) bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ kennen. Beide zogen ins Finale ein, Pietro gewann am Ende den Titel. Doch aus Konkurrenten wurde ein Liebespaar.

Sie waren das DSDS-Traumpaar. 2013 heirateten die Sänger und bekamen zwei Jahre später ihren Sohn Alessio. Nur ein Jahr später folgte der Schock. 2016 gab das Paar die Trennung bekannt. Seit 2019 sind die Beiden geschieden.

Während Sarah Lombardi ihr neues Liebesglück gefunden hat, ist Pietro Lombardi weiterhin Single. Alle Gerüchte um eine neue Liebschaft blieben bislang unbestätigt. Zu Beginn der Trennung herrschte zwischen den früheren Eheleuten ein kleiner Rosenkrieg, mittlerweile sind die Wogen aber geglättet.

Pietro und Sarah Lombardi waren früher mal ein Traumpaar. Foto: imago/STAR-MEDIA

Sarah mit emotionaler Trennungsbeichte

Sarah sagte erst kürzlich in der WDR-Talkshow „Kölner Treff“: „Ich glaube, dass wir das echt richtig gut hinbekommen haben. Wir leben ja beide in Köln, dadurch ist es natürlich auch einfacher. Wir versuchen uns immer mit dem Zeitmanagement so zu arrangieren, dass es funktioniert.“

Das ist Pietro Lombardi:

er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Pietro Lombardi gewann 2011 die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In der Show lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah wurde 2019 geschieden

Zuletzt brachte Pietro Lombardi den Song 'Kämpferherz' für Alessio raus

Pietro Lombardi kündigte vor kurzem seinen neuen Sommerhit an

Völlig abgeschlossen mit der Trennung hat Pietro Lombardi aber anscheinend noch nicht. In einem Youtube-Video konnte er sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung seiner Ex-Frau nicht verkneifen.

Der Sänger war zu Gast bei dem Youtuber und Freund Mois. In dem Video spielen die Zwei das Spiel „Wer bin ich?“. Dabei klebt man sich gegenseitig einen prominenten Namen auf die Stirn. Mit „Ja oder Nein“-Fragen muss man dann herausfinden, um wen es sich handelt.

„Sarah Lombardi aus dem Ghetto“

Pietro Lombardi klebte seinem Kollegen Mois den Namen seiner Ex-Frau auf die Stirn und schob noch etwas hinterher. Er schrieb auf den Zettel: „Sarah Lombardi aus dem Ghetto“. Was er damit meinte, verriet er aber nicht. Vielleicht sogar seinen Kumpel Pietro selbst?

Bei der Frage von Mois, ob er unter 30 Jahre alt sei, antwortete Pietro so: „Ich weiß es genau selber nicht, aber ich glaube ja“. Dabei wird er wohl gepokert haben, um seinen Gegner zu verwirren. Sarah ist 27. Als Mois dann fragt, ob die Person jemand persönlich kennt, ist die Sache schnell vorüber.

Bis Pietro seinen Prominenten „Mark Zuckerburg“ errät, dauert es noch etwas. (fs)