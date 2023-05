Pietro Lombardi: TV-Show-Hammer – „Mit 35 Jahren mache ich mit“

Seit Pietro Lombardi im Jahr 2011 bei DSDS als Sieger hervorging, nahm der Sänger schon an allerhand TV-Formaten teil. Von eigenen Doku-Sendungen mit seiner Exfrau Sarah Engels über „Global Gladiators“ bis „Schlag den Star“. In der TV-Branche kennt er sich mittlerweile gut aus. Nur in einer Show war der DSDS-Juror bislang noch nicht als Kandidat zu sehen.

Doch genau das soll sich bald ändern. Zumindest, wenn man dem Versprechen von Pietro Lombardi Glauben schenken darf.

Pietro Lombardi verkündet „Let’s Dance“-Hammer

Der 30-Jährige war noch nie Teilnehmer in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Nur als Sänger trat Pietro hier und da mal auf – pder als Zuschauer bei seiner damaligen Frau Sarah Engels, die selbst bereits Kandidatin war.

Seine Tanz-Abstinenz gab es aus gutem Grund, wie er schon mehrfach in den Medien betonte. 2021 erklärte er zum Beispiel, dass er das Format liebe. „Ich bin ein großer Fan. Von Contemporary bis Samba und Paso Doble, ich weiß alles, weil ich Fan bin. Aber ich habe es jetzt die letzten sechs Jahre abgesagt, weil ich mich in dem Format einfach aktuell nicht sehe.“

3 Fakten über Pietro Lombardi:

2011 gewann er die achte DSDS-Staffel

Er war von 2013 bis 2019 mit Sarah Engels verheiratet

Pietro hat insgesamt zwei Kinder

Konnte Pietro Lombardi jetzt endlich umgestimmt werden? In seiner Instagram-Story zumindest lässt er nun ganz andere Töne verlauten als zuvor. Dort schreibt er auf die Frage, ob er sich im nächsten Jahr für „Let’s Dance“ bewerbe, als Antwort: „Ich glaube, ich hatte schon sieben Anfragen von Let’s Dance. Versprochen, mit 35 mache ich mit. Solange schaue ich als Fan zu.“

Das ist mal eine klare Ansage! Die werden die RTL-Verantwortlichen sich sicher ganz fett im Kalender notieren – schließlich müssen sich die mehrmaligen Anfragen bei dem Sänger ja auch irgendwann mal für RTL lohnen…