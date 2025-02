Pietro Lombardi: Was er jetzt öffentlich macht, ist kaum zu glauben – „Ich bin schockiert“

Hinter Pietro Lombardi liegen herausfordernde Monate. Nachdem ein Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa eskaliert ist, standen Anschuldigungen der häuslichen Gewalt im Raum. Mittlerweile hat das Paar diese Vorwürfe dementiert, der Sänger und die Influencerin sind nach wie vor glücklich verliebt und bauen in diesen Tagen ihr erstes gemeinsames Haus.

Doch zur Ruhe kommen kann das Promi-Paar dennoch nicht. Denn Sarah Engels, die Ex-Partnerin des Sängers und Mutter des gemeinsamen Sohnes Alessio, und seine Laura geraten plötzlich auf ihren Instagram-Profilen aneinander. Nun meldet sich der „DSDS„-Star selber zu Wort und gibt schockierende Details bekannt.

Pietro Lombardi spricht Machtwort

Was sich in den vergangenen Tagen auf den Instagram-Profilen von Laura Maria Rypa und Sarah Engels abspielte, ist alles andere als schön. Schon länger scheint zwischen den beiden Familien keine gute Stimmung zu herrschen. Ein auf den ersten Blick harmlos wirkendes Video von Pietro Lombardis Ex-Partnerin führte dann zur einer völligen Eskalation. Laura äußerte sich in ihrer Instagram-Story, daraufhin veröffentlichte Sarah private Chat-Verläufe mit der Influencerin. Laura tat es ihr gleich und leakte Chat-Protokolle, beide löschten die Screenshots nur kurze Zeit später wieder.

Nun meldet sich der Musiker selbst zu Wort und spricht seine Fans in einer Instagram-Story an. Demnach hat das Paar eine Unterlassungsklage im Briefkasten gehabt. Der 32-Jährige kann diesen Schritt seiner Ex-Freundin kaum fassen und bekräftigt: „Was da drinnen stand… Ich bin schockiert. Dafür muss man sich schämen.“ Der gemeinsame Sohn Alessio ist regelmäßig bei Pietro und seiner Laura zu Besuch, auch Laura betreut ihren Stiefsohn liebevoll.

Pietro Lombardi ist außer sich und erzählt: „Eine Unterlassungsklage, dass sie nicht mehr den Namen deines Sohnes in den Mund nehmen darf, an die Frau, die mit deinem Sohn spielt, die für ihn da ist, wenn ich nicht da bin, mit ihm Hausaufgaben macht, mit ihm einkaufen geht – alles. Die ihn liebt wie ein eigenes Kind.“ Der Sänger kann diese Aufforderung kaum fassen und ist sichtlich schockiert.

Weiter berichtet der Musiker: „Und wenn sie Alessios Namen noch mal erwähnt, wollt ihr 25.000 Euro Strafe haben.“ Auch hinter Sarah Engels Handeln nach dem öffentlich eskalierten Streit mit seiner Laura sieht der Sänger eine Taktik. Lombardi ist sich sicher: „Ich schäme mich dafür, aber dir hat es perfekt in die Karten gespielt. (…) Auf einmal gründet man eine Stiftung für Frauen gegen Gewalt. Ausgerechnet dann, wenn so ein Vorwurf im Raum steht. Schlau versucht, etwas umzusetzen, um mir zu schaden.“

Pietro Lombardi erwartet nun eine Entschuldigung seiner Ex-Frau. Der Sänger steht voll und ganz hinter seiner Laura. Wie der öffentlich wirksame Streit der beiden Familien weitergeht, bleibt abzuwarten.