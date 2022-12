Pietro Lombardi teilt aus: „Weg mit solchen Menschen!“ – auch Ex-Frau Sarah Engels ist betroffen

Der Countdown läuft bei Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria. Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und sind bereits voller Vorfreude. Während die Influencerin mittlerweile in der Nacht immer wieder durch ihre Schwangerschaft wach wird, läuft bei Pietro Lombardi soweit alles normal ab. Dazu gehört neben dem Beistand für seine schwangere Verlobte auch seine regelmäßigen Fragerunden auf Instagram.

Hier teilte Pietro Lombardi jetzt überraschend gegen seine Ex-Frau Sarah Engels aus. Und das, ohne ihren Namen zu nennen.

Pietro Lombardi bekommt pikante Frage gestellt

Mit seiner Laura Maria scheint der Sänger endlich sein großes Glück gefunden zu haben. Nach ihrer Trennung fanden die beiden doch wieder zusammen, kurz darauf wurde dann die überraschende Nachricht publik, dass ein Baby unterwegs ist.

Ähnlich glücklich sah Pietro Lombardi auch 2011 aus. Damals war die Frau an seiner Seite noch Sarah Engels, die er durch seine Teilnahme bei DSDS kennen und lieben gelernt hatte und mit der er den gemeinsamen Sohn Alessio hat. Die Liebe der beiden ging allerdings in die Brüche, als rauskam, dass Sarah ihn betrogen hat. Auf ein ähnliches Thema zielte jetzt die Frage eines Fans ab, die Pietro am Mittwoch (30. November) gestellt wurde. Hier hieß es: „Du wirst ein Jahr lang betrogen. Ihr habt gemeinsame Kinder. Würdest du ihr verzeihen?“

Pietro Lombardi hat eindeutige Meinung zum Fremdgehen

Der Sänger hat eine klare Meinung zu dem Thema und antwortete: „Niemals! Bevor man betrügt, sollte man sich die Frage stellen, ob es Sinn macht, für fünf bis zehn Minuten Spaß alles zu verlieren und du, oder dein Partner die Option Spaß wählt.“

Dann fügte er hinzu: „Dann hat er dich niemals geliebt, weil in der Liebe zu betrügen, hat keine Erklärung verdient. Weg mit solchen Menschen.“ Sein Statement beendete er mit den Worten: „Ein Mann, der seine Frau betrügt, ist kein Mann in meinen Augen, Punkt!“ und ergänzte: „Und wenn es eine Frau macht, dasselbe!“

Mehr Themen:

Klingt ganz danach, als hätten ihn die Erfahrungen mit seiner Ex geprägt. Nachdem die Fotos, auf denen sich Sarah Engels ganz innig mit einem anderen Mann zeigte, öffentlich wurden, dauerte es nicht mehr lange, bis die beiden ihr Liebes-Aus bekannt gaben und sich nach fünf Jahren Beziehung offiziell trennten.