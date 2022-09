Pietro Lombardi: Überraschung bei RTL! Doch Fans sind enttäuscht

Es gibt gute und schlechte Nachrichten für die Fans von Pietro Lombardi. So können die sich über eine Doku-Reihe mit ihrem Star freuen, in der Pietro Lombardi sechs Folgen lang begleitet wird. Doch es gibt auch einen Haken an dem Projekt, der nicht jedem Fan gefällt.

Pietro Lombardi bekommt eigene Doku bei RTL

Das eigene TV-Projekt von Pietro Lombardi wird offenbar persönlicher als zunächst gedacht. Hatte der 29-Jährige bereits angekündigt, für RTL auf Talentsuche zu gehen und jemanden für sein neues, eigenes Musiklabel finden zu wollen, wird es sich daneben wohl auch um persönliche Themen drehen.

So ließ RTL jetzt die Bombe platzen und machte den Titel sowie Start-Termin von Pietro Lombardis Doku öffentlich: „Pietro Lombardi: Familie – Glauben“ ist demnach ab dem 5. Oktober 2022 zu sehen und klingt nicht mehr nach reiner Talentsuche.

Auch RTL kündigt an, dass man nicht nur den Unternehmer und Musiker Pietro Lombardi sehen wird – sondern auch den Vater und Familienmenschen, der seine Eltern in dem Haus besucht, in dem er aufgewachsen ist.

Pietro Lombardi: „Dachte, er will keine Dokus mehr machen“

Pietro Lombardi beschreibt es gegenüber RTL selbst so: „Freut euch auf viele gute Stimmen, schöne Geschichten aus meinem Leben und auf reichlich Gänsehaut“.

Die Fans erwartet also ein buntes Programm – doch sind sie wegen zwei Dingen irritiert. „Dachte, er will keine Dokus mehr machen“, kommentiert zum Beispiel einer bei Instagram. Schließlich hatte der DSDS-Juror nach schlechten Erfahrungen mit Ex-Frau Sarah Engels sein Privatleben eigentlich mehr aus der Öffentlichkeit heraus halten wollen.

Zum anderen ärgern sich einige Fans, dass die Doku über Pietro Lombardi nur auf RTL+ zu sehen sein wird. „Oh man, ist das blöd, dass es nur auf RTL+ läuft“, lautet nur ein Kommentar. Es gibt jedoch auch Fans, die sich einfach nur auf die TV-Doku ihres Stars freuen.