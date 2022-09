Pietro Lombardi schießt weiter gegen Sarah Engels: „Auch wenn man es nicht glauben mag“

Nach außen wirkte es in den vergangenen Jahren so, als würden sich Sarah Engels und Pietro Lombardi wieder bestens verstehen. Für den gemeinsamen Sohn Alessio hatte sich das einstige DSDS-Traumpaar nach seiner öffentlichen Schlammschlacht vertragen.

Doch dann lieferten sich Sarah Engels und Pietro Lombardi plötzlich einen heftigen Schlagabtausch bei Instagram. In seinem Podcast mit seiner Freundin Laura stichelte Pietro nun ebenfalls gegen seine Ex-Frau.

Pietro Lombardi weint Sarah Engels keine Träne nach: „Neues Leben“

Nach dem Zoff um Alessios neue Frisur, die Papa Pietro Lombardi ohne das Einverständnis von Mama Sarah Engels in die Wege leitete, krachte es gewaltig zwischen den Musikern. In einem inzwischen gelöschten Kommentar bei Instagram stellte Sarah ihren Ex bloß und enthüllte: „Ich hatte dir doch schon privat geschrieben gehabt, aber du wolltest gerne, dass ich es auch öffentlich unter das Bild kommentiere.“

Offenbar bekam die 29-Jährige die Anweisung, ihre Glückwünsche an Pietro und seine schwangere Freundin Laura auch in der Öffentlichkeit zu teilen. Versuchte Pietro Lombardi etwa bewusst aus Image-Gründen das Bild der glücklichen Patchwork-Familie aufrechtzuerhalten?

Zwischen Sarah Engels und Pietro Lombardi fliegen die Fetzen. Foto: IMAGO / MaBoSport, IMAGO / Future Image

Im „On Off“-Podcast von Pietro und Laura ließ der 30-Jährige nun durchblicken, wie er wirklich über seine Ehe mit Sarah Engels denkt. „Ich muss sagen, meine Vergangenheit, auch wenn man es vielleicht nicht glauben mag, aber meine damalige Trennung war genau für einen Tag schlimm. Für einen Tag! Und danach ging mein neues Leben los“, behauptete der Sänger.

Fremdgeh-Skandal! Ehe von Sarah Engels und Pietro Lombardi nahm böses Ende

Ganz schön harte Worte dafür, dass Sarah und Pietro ein gemeinsames Kind und sechs Jahre Ehe (von denen sie allerdings nur drei Jahre lang ein Paar waren) verbindet. Insbesondere der Fremdgeh-Skandal Ende 2016 hatte den beiden zugesetzt. Damals waren Fotos von Sarah und ihrem Ex-Freund Michal aufgetaucht, die sie in flagranti zeigten.

Dass Pietro nach nur einem Tag mit der Beziehung abgeschlossen haben soll, erscheint daher eher fraglich. Immerhin galten Sarah Engels und Pietro Lombardi als DAS Traumpaar der deutschen Fernsehbranche. Selbst beim Bau ihres eigenen Hauses ließen sich die Zwei von TV-Kameras begleiten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während Sarah Engels aus dieser überaus öffentlichen Beziehung gelernt hat und ihre Ehe mit Fußballer Julian Büscher nun deutlich diskreter behandelt, scheint Pietro weiterhin sein Liebesglück mit der Welt teilen zu wollen.

Mehr zu Pietro Lombardi:

Was Pietro Lombardis Freundin Laura von dem Zoff zwischen dem einstigen Traumpaar hält, hat sie ihren Followern bei Instagram verraten.