Pietro Lombardi: Krankenhaus-Foto aufgetaucht – du ahnst nicht, wer neben ihm sitzt

Dieses Foto hat für ordentlich Wirbel gesorgt. Am Montag teilte Pietro Lombardi ein Foto aus dem Krankenhaus. Die Fans sind in Sorge: Geht es „DSDS“-Star Pietro Lombardi gut? Ein Foto auf Instagram zeigt den 27-Jährigen in einem Krankenhausbett, sein rechtes Bein ist dick eingewickelt.

Dazu schreibt Pietro Lombardi: „Operation gut überstanden.“ Doch was war dem Sänger passiert?

Pietro Lombardi: Knie-OP beim „DSDS“-Star!

Scheinbar hatte Pietro Lombardi mit einem Knorpelschaden zu kämpfen. Woher der kam? Das weiß nicht einmal Pietro selbst. „Aus dem Nichts, ich habe nichts gemacht“, erzählt er gegenüber RTL.de. „Kurz aufgestanden, auf einmal konnte ich nicht mehr stehen.“

----------------------------

Das ist Pietro Lombardi

Geboren am 9. Juni 1992 in Karlsruhe

Er wuchs mit zwei Geschwistern auf

Eigentlich wollte er Profifußballer werden – nach einem Schein- und Wadenbeinbruch als 16-Jähriger musste er den Traum aufgeben

2011 gewann er die achte Staffel „Deutschland sucht den Superstar“

2013 heirateten er und und Sarah Engels

2015 kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt

2016 trennte sich das Paar; die Ehe wurde erst 2019 geschieden

2019 war er Teil der 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

----------------------------

Nun ist der Sänger zunächst auf Krücken unterwegs. Erst im Juni hatte sich der Juror der aktuellen „DSDS“-Staffel die Hand gebrochen.

Mit dem Update aus dem Krankenhaus postete Pietro auch ein überraschendes Video. Neben den vielen Genesungswünschen von Promis und Fans bekam der Popstar auch persönlichen Besuch. Und wer war die Erste?

Ausgerechnet seine Ex Sarah Lombardi sitzt grinsend im Krankenzimmer von Pietro. „Der erste Besuch, ich kann gar nicht reden, ich bin noch ein bisschen verwirrt: Frau Lombardi.“

Der beste Besuch war allerdings, so schreibt Pietro selbst, der gemeinsame Sohnemann Alessio.

------------------------------

Mehr News:

------------------------------

Pietro Lombardi bekommt Spielekonsole

So kennt man Pietro Lombardi. Foto: imago images

Um dem DSDS-Juror den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen, wurde ihm sogar eine Spielekonsole vorbeigebracht.

Ob die und die Milchbrötchen, Chips und Schokobohnen, die auf Pietros Instagram-Bild neben seinem Krankenhausbett zu sehen sind, den Heilungsprozess beschleunigen, bleibt dagegen abzuwarten.