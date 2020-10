Pietro Lombardi: Der Sänger hat's von Anfang an befürchtet: „Wusste, dass das passiert“

Für Pietro Lombardi könnte es derzeit wohl nicht besser laufen. Er ist frisch verliebt - und nun können der Sänger und seine Freundin Laura Maria sich auch noch über tierischen Familienzuwachs freuen! Und der hält die beiden seit Samstag ganz schön auf Trab.

Denn Hund Akira durfte am Samstag einziehen – natürliche inklusive erster, tierischer Missgeschicke, wie Pietro Lombardi in seiner Instagram-Story preisgibt. Das erste „Geschäft“ ging nämlich prompt auf den Wohnzimmerboden. Doch das ist nicht das einzige, worüber sich Pietro Lombardi etwas ärgern musste, denn wenn im Leben eines Stars etwas Neues passiert, ruft das bekanntlich auch immer die Kritiker hervor, weiß der 28-Jährige.

Und so ließen die ersten kritischen Stimmen nicht lange auf sich warten.

Pietro Lombardi und Freundin Laura Maria bekommen flauschigen Nachwuchs

Es ist noch gar nicht lange her, da machte der Sänger seine Liebe zur Influencerin Laura Maria öffentlich. Seither schwebt er auf Wolke sieben, teilt sein Liebesglück mit der Welt. Und nun dürfen die Fans ihn auch dabei begleiten, wie er und seine Freundin die ersten gemeinsamen Tage mit dem tierischen Familienzuwachs erleben.

Pietro Lombardi kündigt Familienzuwachs an. Foto: pietrolombardi/Instagram

Die beiden haben sich für einen Amerikanischen Akita-Welpen entschieden. Eine Hunderasse, mit der Laura Maria bereits Erfahrung hat, wie Pietro Lombardi in seiner Instagram-Story verrät. Doch neben der Vorfreude auf den tierischen Mitbewohner ist den beiden natürlich auch die Arbeit bewusst. Und die macht Welpe „Akira“ auch gleich am ersten Tag deutlich. Denn das erste Geschäft des Vierbeiners ging prompt in die Wohnung.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Er gewann im Jahr 2011 die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Da ist also noch einiges an Erziehung nötig. Aber das wissen Pietro und seine Laura Maria auch. Bereits im Vorfeld haben die beiden betont, dass sie sich der Verantwortung bewusst sind. Mehr dazu liest du hier >>>>.

Pietro Lombardi wehrt sich gegen seine Kritiker

Und trotzdem gab's wohl noch einiges an Kritik. Deshalb hat sich Pietro Lombardi auch in seiner Instagram-Story zu Wort gemeldet. „Ich wusste, dass es passiert“, sagt der Sänger. „Ich hätte noch mit viel mehr gerechnet, aber immer, wenn was Neues passiert, gibt es natürlich auch Kritiker“. Für ihn sei das zwar akzeptabel, er wollte sich aber dennoch zu Wort melden. „Ich und Laura sind keine 12 mehr, okay? Wir sind erwachsene Menschen“, betont der 28-Jährige.

Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria haben tierischen Zuwachs bekommen! Doch das rief natürlich auch einige Kritiker auf den Plan. Foto: imago images/Star-Media

Er trage für viele Dinge Verantwortung, so beispielsweise für seine Mitarbeiter, seinen Sohn oder auch seine Freundin. „wir haben uns nicht einfach just for fun einen Hund geholt, sondern haben uns lange vorher darüber informiert“, erklärt er weiter. Das Paar hätte mit Hundetrainern und Hundeschulen gesprochen, außerdem habe Laura Maria Ahnung, wenn es um diese Rasse geht. „Also macht euch keinen Kopf“, sagt Pietro.

Wer wissen möchte, wie es „Akira“ bei den beiden ergeht, kann ihren Weg jetzt übrigens auch mitverfolgen. Denn der süße Welpe hat bereits einen eigenen Instagram-Account.