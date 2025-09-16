Pietro Lombardi will drastischen Schritt gehen: „Ich werde mich sterilisieren lassen“

Pietro Lombardi ist nach der Trennung von Laura Maria Rypa wieder Single. In seiner Instagram-Story spricht er überraschend über Familienplanung. Vor wenigen Wochen trennten sich der ehemalige „DSDS“-Sieger und seine Ex-Verlobte Laura. Der Sänger ist bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen.

Er äußerte sich in einer Fragerunde auf Instagram zu seiner Familienplanung. Er hat bereits einen Sohn aus der Ehe mit Sarah Engels. Mit leiblichen Kindern hat Pietro Lombardi zumindest vorerst abgeschlossen.

Familienplanung bei Pietro Lombardi

„Ich glaube, das war’s für mich. Ich werde mich safe sterilisieren lassen“, schreibt er in seiner Instagram-Story. Dies antwortet der Sänger auf die Frage, ob er sich noch weitere Kinder vorstellen könne.

++ auch für dich interessant: Trotz Trennung: TV-Show zeigt Kuss zwischen Pietro Lombardi und Ex Laura ++

Ganz loslassen kann er den Wunsch nach einer Tochter offenbar nicht. In seiner Instagram-Story verriet der 33-Jährige weiter, dass er sich auch eine Adoption vorstellen könnte.

„Muss ich eben ein Mädchen adoptieren – das fände ich auch schön. Ein Kind ohne Familie aufzunehmen“, so Pietro Lombardi offen. Er wisse zwar nicht, ob das als Single-Papa möglich ist. Dennoch ist der Gedanke vorhanden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.