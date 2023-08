Pietro Lombardi platzt der Kragen: „Was für ein Opfer“

Pietro Lombardi ist ein Mann der ehrlichen Worte. Das zeigte der Sänger schon vor einigen Jahren bei seiner „Deutschland sucht den Superstar“-Teilnahme. Seitdem ist aber auch einiges geschehen. Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass sich der 31-jährige Sänger mittlerweile auch für ernste Themen interessiert.

Beispielsweise für die widerlichen Bilder, die zuletzt von Prinz Marcus von Anhalt durchs Internet geschwemmt wurden. So zeigte sich der 56-Jährige zuletzt in einem Garten, schoss dort eine lebendige Landschildkröte mit einem Fußball ab. Es waren erschreckende Bilder, Bilder voller Grausamkeit, die sich Tausende Zuschauer ansahen und die mutmaßlich genauso viele Menschen auch verurteilten. So auch Pietro Lombardi.

Pietro Lombardi liest Prinz Marcus die Leviten

„Prinz Pussy aus Anhalt, wie stark er sich fühlt. Was ein Opfer! Feiert er sich, weil er bewusst ein Tier mit dem Ball abknallt. Dass so ein Mensch überhaupt aktiv Instagram nutzen darf, ist eine Schande. (…) Schäm dich. Geld macht kaputt“, schreibt Lombardi bezugnehmend auf einen Screenshot, der Prinz Marcus nach seinem Schuss oberkörperfrei jubelnd zeigt.

Und Pietro legt noch einmal nach. „So, noch was, lieber Prinz. Wobei, scheiß mal auf Prinz. Der einzige Titel, der dir gerecht werden kann, ist die größte Pussy der Nation. Weil du, Tiere dich sich nicht wehren können, volle Kanne mit einem Ball abschießt, dass die Schildkröte sich verkriecht, weil sie Angst hat. Und dann feierst du dich, als hättest du die Champions League gewonnen. Schäm dich. Du hast wundervolle Kinder, sei ein gutes Vorbild. Wenn deine Kinder so etwas sehen, das ist doch nicht schön. Und komm nicht, ‚Ich habe Alkohol getrunken‘, du bist alt genug, du weißt, was du tust. Alkohol ist keine Ausrede für deine Dummheit“, wird Lombardi deutlich.

„Ich hoffe, du siehst das, mein Bruder. Wenn du dich stark fühlen willst, komm zu uns ins Gym, wir machen Sparring zusammen, mal gucken, ob du dich immer noch so feierst und cool fühlst, wenn wir mit dir Fußball spielen, okay? Was ist mit dir denn los? Hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder was?“, bekommt sich Pietro kaum noch ein. Oder wie er es am Ende treffend zusammenfasst: „Ich komme darauf nicht klar, wirklich.“