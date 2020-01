Pietro Lombardi: Überraschendes Outing – „Ich bin...“

View this post on Instagram

👨‍👦👨‍👦GEH DEINEN WEG👨‍👦👨‍👦 und glaube an dich egal was andere sagen Ich danke euch für das unglaubliche Jahr 2019 danke an alle die seit Tag 1 an mich glauben und mich Supporten ❤️ denkt dran immer sauber bleiben :) und geht immer den Weg der in eurem Herz ist ❤️🙏🙏