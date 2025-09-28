Nach Trennung: Pietro Lombardi wählt überraschenden Wohnort

Pietro Lombardi hat nach der Trennung von Laura Maria Rypa eine Übergangslösung gefunden und ist bei Oliver Pocher eingezogen. Die beiden verbindet eine enge Freundschaft, die sich bereits 2021 zeigte, als Lombardi die Familie Pocher nach der Jahrhundertflut beherbergte.

Nun ist der Sänger der „Gala“ zufolge vorübergehend Gast im Haus des Komikers. In einer Instagram-Story gab Lombardi Einblicke in seine aktuelle Wohnsituation und beteuerte, dass der Aufenthalt nur eine temporäre Lösung sei.

Pietro Lombardi: Neue Bleibe bei Oliver Pocher

Pietro Lombardi betont, dass er seine neue Wohnsituation nicht als klassische WG betrachtet: „Ich hab unten im Keller meinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang, so um die 25 Quadratmeter.“ Der gesonderte Zugang sei ihm wichtig gewesen, um die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Oliver Pocher habe „auch ein Privatleben und da habe ich nichts drin verloren“, erklärte der Sänger. Die Rücksichtnahme betont die besondere Verbindung zwischen den beiden Freunden.

Die Trennung von Laura Maria Rypa, die offiziell Mitte August bekannt gegeben wurde, hat Lombardi zu dieser Entscheidung geführt. So könne er ganz in Ruhe nach einem neuen Zuhause suchen, „ohne etwas überstürzt zu entscheiden, was ich später bereuen könnte.“ Lombardi zeigt sich dankbar: Sein Freund Oliver Pocher habe ihm diese Möglichkeit eröffnet, was er ganz besonders zu schätzen weiß.

Trennung von Laura Maria Rypa

Ende August bestätigten Lombardi und Rypa ihre Trennung in einem Statement: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen.“ Damit endete ihre Verlobung, die im Jahr 2022 begann. Gemeinsam haben die beiden Sänger zwei Söhne, die 2023 und 2024 zur Welt kamen.

Zuvor war Pietro Lombardi mit Sarah Engels verheiratet, mit der er ebenfalls einen Sohn hat. Der Junge wurde 2015 geboren. Sein derzeitiger Aufenthalt bei Oliver Pocher gibt dem Sänger Zeit und Raum, um klare Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.

Pietro Lombardi zeigt in dieser Lebensphase, wie sehr Freundschaft und gegenseitige Hilfe von Bedeutung sind. Die enge Bindung zu Oliver Pocher und die Unterstützung zwischen den beiden beweisen, dass schwierige Zeiten besser gemeinsam bewältigt werden können. Mit seinem Optimismus sieht Lombardi seine vorübergehende Wohnsituation als Chance für einen Neustart.