Pietro Lombardi mit überraschender Offenbarung: „Romantisch…“

Es war DIE Schocknachricht für die meisten DSDS-Fans: Pietro Lombardi ist in der kommenden Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ nicht mehr als Juror dabei. Zwei Jahre lang saß der Sänger neben Dieter Bohlen in der Jury, bewertete die Kandidaten. Jetzt ist also Schluss.

Pietro Lombardi selbst findet die Entscheidung von RTL schade, sieht in der Job-Pleite aber auch etwas Positives. Denn jetzt kann sich der „Cinderella“-Sänger anderen Projekten widmen. Eines davon verrät Pietro nur wenige Stunden nach der DSDS-Verkündung.

Pietro Lombardi mit traurigen Worten zum DSDS-Aus

„Ich werde euch vermissen und vielleicht bis nächstes Jahr“, lässt Pietro Lombardi seine Fans auf Instagram zunächst wissen. In seiner Instastory haut er wenig später raus: „Nächste Woche bin ich auf dem Laufsteg als Curvymodel eingeladen. Ob es Spaß oder ernst war, könnt ihr selbst entscheiden“, schmunzelt der 28-Jährige, der damit schon verrät, dass er nur Witze reißt.

Ernster wird Pietro Lombardi dann aber bei einer ganz anderen Sache, die bald anstehen soll.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Am 17. Juli erschien Pietros neue Single „Cinderella“

2021 wird er nicht mehr in der DSDS-Jury sitzen

Pietro Lombardi: Große Ankündigung – „Das nächste große Projekt...“

„Das nächste große Projekt bei mir ist, ein neues Haus zu kaufen, denn ich habe viele Vorstellungen, was ich beim ersten Haus falsch gemacht habe. Das ist der nächste Stepp, da freue ich mich drauf, denn ich möchte es wirklich schön haben. Romantisch…“

Ein Liebesnest also?

Immerhin soll der Exmann von Sarah Lombardi ja wieder auf Wolke sieben schweben. Vor rund drei Wochen ließ Pietro verlauten, eine Frau kennengelernt zu haben. Wer sie ist, bleibt vorerst aber sein Geheimnis.

Neue Frau, neues Haus – da bleibt für DSDS ohnehin nicht mehr so viel Zeit…