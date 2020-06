Pietro Lombardi mit intimen Worten: „Frauen können echt gut...“

Pietro Lombardi bekommt viele Angebote für One Night Stands.

Wie sieht das Liebesleben von Pietro Lombardi (28) aus? Diese Frage stellen sich wohl vor allem seine weiblichen Fans. In einem Interview mit den Youtubern Dennis und Benjamin Wolter hat der Sänger im Rahmen ihrer Sendung „World Wide Wohnzimer“ nun ausgeplaudert, wie er zum Thema One Night Stands steht.

Und was Pietro Lombardi den Zwillingsbrüdern da offenbart, überrascht doch sehr.

Pietro Lombardi: So oft bekommt er eindeutige Angebote von Frauen

In dem Gespräch der Männer geht es vor allem darum, wie schwer es doch ist, sich als Star wie Pietro Lombardi ins Dating-Leben zu schmeißen – schließlich steht er seit Jahren in der Öffentlichkeit und ist seit der Trennung von seiner Frau Sarah Lombardi im Jahr 2016 mittlerweile Langzeit-Single.

Und dann stellen die Youtuber dem DSDS-Juror die Frage, die wohl alle brennend interessiert: „Wie oft bekommst du eindeutige Angebote?“ Verschmitzt erzählt Pietro Lombardi daraufhin von diversen Autogrammstunden nach den Konzerten, bei denen „ flüstert mir die eine oder andere schon was ins Ohr: 'Was geht gleich? In welchem Hotel bist du? Hast du Bock?'", gesteht Pietro Lombardi.

Pietro Lombardi traut den Frauen nicht unbedingt. Foto: imago images

Steht Pietro Lombardi auf One Night Stands?

Die Frage ist aber wohl: Geht der Sänger darauf auch ein?

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In der Castingshow lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Die beiden heirateten 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 ließ sich das Paar offiziell scheiden

Seit 2019 ist Pietro Juror bei DSDS

Er sei nicht der Typ für One Night Stands, erzählt Pietro. Allerdings sei es grundsätzlich schwierig, sich als prominente Person mit Mädels zu verabreden. „Du weißt ja nicht, ist sie jetzt auf den Fame aus? Möchte die wirklich die Person kennenlernen? Das ist ganz schwierig, weil Frauen können echt gut lügen.“

Pietro Lombardi im Talk bei World Wide Wohnzimmer

Pietro Lombardi plaudert über Ex Sarah

Wie es ist, sein Liebesleben mit der Öffentlichkeit zu teilen, weiß Pietro Lombardi nur zu gut. Während der Ehe mit Sarah hatten die zwei Verträge für mehrere TV-Doku-Soaps unterzeichnet, wurden von den Kameras auf Schritt und Tritt verfolgt. Eine Erfahrung, die der 28-Jährige nicht mehr machen würde. Was er noch über seine Exfrau ausgeplaudert hat, erfährst du hier >>> (jhe)