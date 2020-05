Pietro Lombardi macht schockierendes Geständnis – er wird bei DSDS ...

Sänger Pietro Lombardi sorgte bei der letzten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) für lustige und bewegende Momente. Das Jurymitglied konnte sich besonders gut in die Teilnehmer hineinfühlen, schließlich stand er selbst mal vor Dieter Bohlen und musste sich beweisen.

Wird er bald wieder in der DSDS-Jury sitzen? Jetzt macht Pietro Lombardi ein schockierendes Geständnis.

Pietro Lombardi macht schockierendes Geständnis

Kaum ist die Staffel vorbei, fragen sich bereits viele Fans, wer bei DSDS neben Dieter Bohlen in der Jury sitzen wird. Florian Silberweisen, der für Xavier Naidoo einsprang, wird jedenfalls nicht dabei sein. Wie bereits verschiedene Medien berichteten, sei es für den Schlagerstar einfach nicht möglich, so viel Zeit für einen solchen Job freizuschaufeln.

Das ist Pietro Lombardi

Geboren am 9. Juni 1992 in Karlsruhe

Er wuchs mit zwei Geschwistern auf

Eigentlich wollte er Profifußballer werden – nach einem Schein- und Wadenbeinbruch als 16-Jähriger musste er den Traum aufgeben

2011 gewann er die achte Staffel „Deutschland sucht den Superstar“

2013 heirateten er und und Sarah Engels

2015 kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt

2016 trennte sich das Paar; die Ehe wurde erst 2019 geschieden

2019 war er Teil der 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

Nun meldet sich Pietro Lombardi auf Instagram zu Wort. Dort teilt er ein ergreifendes Video mit seinen besten Momenten aus der letzten Staffel: Sein gefühlvolles Cover des Songs „I Don't Care“ (Ed Sheeran), bei dem er an einem weißen Piano sitzt. Momente, in denen er für Lacher sorgt, in denen ihn manche Teilnehmer aber auch zu Tränen gerührt haben.

Wir er wieder in der Jury sitzen?

Soll das etwa ein Abschiedsvideo sein? Der Sänger selbst schreibt dazu: „DSDS ist mein zu Hause und, JA, mal schauen, wie es weiter geht, aber momentan weiß ich es selber nicht. Leute deshalb ,Team Lombi, habt Geduld“.

Es steht also noch nicht fest, ob Pietro Lombardi bei der nächsten DSDS-Staffel dabei sein wird. Seine Fans würden sich jedenfalls freuen:

„Immer noch das Highlight, wie du für Dieter gesunden hast. Gänsehaut pur“

„Pietro muss einfach in Jury sitzen“

„Ohne dich ist DSDS kein DSDS mehr, du machst diese Sendung einfach nur lustig“

Neue Kandidaten für die nächste DSDS-Staffel werden bereits gesucht. Wie es jedoch mit der Sendung nach Corona weiter geht, sei wohl noch nicht entscheiden, so Dieter Bohlen gegenüber der „Bild“. „Wir haben keinen Druck, das jetzt entscheiden zu müssen“. (mia)