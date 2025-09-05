Pietro Lombardi wird nach Trennung deutlich – „Wird es bei mir nicht geben“

Pietro Lombardi (33) überraschte kürzlich mit einem offenen Statement auf Instagram. Nach dem Ende der Beziehung mit Laura Maria Rypa (29) denkt er vorerst nicht an neue Frauen. Ein Fan fragte ihn direkt nach seinem Interesse. Der Sänger antwortete mit einem klaren „Nein.“

Er erklärte weiter: „Weder Treffen noch Schreiben, noch sonst was – das wird es bei mir nicht geben.“ Damit stellte er eindeutig klar, dass seine Familie Vorrang hat. Vor allem seine zwei Kinder sind für ihn das Wichtigste. Pietro Lombardi betont damit konsequent seine Rolle als Vater.

Pietro Lombardi stellt Familie über alles

Für Pietro stehen Familie und Kinder an oberster Stelle. Er richtet seinen Alltag vollständig an ihnen aus. Das bedeutet auch, dass er bewusst auf neue Bekanntschaften verzichtet. Diese Haltung wirkt für manche überraschend, zeigt aber seine feste Überzeugung. Lombardi möchte nach der Trennung klare Grenzen ziehen.

Der Sänger lenkt seine Aufmerksamkeit nun weg von öffentlicher Aufmerksamkeit hin zum Privaten. Obwohl er als „DSDS“-Star stets im Rampenlicht steht, zieht er klare Linien. Sein Wohlbefinden hängt heute stärker an familiärer Stabilität. Pietro Lombardi wirkt dadurch geerdeter und ausgeglichener.

Pietro Lombardi zeigt klare Haltung

Bei einem Auftritt nach der Trennung sprach Pietro offen mit RTL. Er betonte, wie wichtig ihm der private Umgang mit sensiblen Themen ist. „Mir geht es wirklich sehr gut“, versicherte er dabei. Diese Aussage verdeutlicht, dass er sich bewusst auf Ruhe und Harmonie konzentriert.

Pietro Lombardi wirkt gefestigt und selbstbewusst. Sein Verhalten unterstreicht den Willen, das öffentliche Bild nicht über das Private zu stellen. Damit setzt er ein Signal an Fans und Medien: Für ihn bleibt die Familie entscheidend. Neue Romanzen haben im Moment keinen Platz in seinem Leben.

