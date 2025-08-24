Nach Trennung mit Laura: Pietro Lombardi feiert Bühnen-Comeback!

Pietro Lombardi bewegte am Samstag seine Fans im Naturtheater von Bad Elster mit einem emotionalen Auftritt.

Nur eine Woche nach seiner Trennung von Laura Maria Rypa sprach er über die Bedeutung seiner drei Söhne. „Papa ist immer für euch da!“, rief er und widmete seinen Song „Kämpferherz“ den Kindern.

Pietro Lombardi berührt mit Spontanität

Vor 300 Fans improvisierte Pietro Lombardi spontan ein Lied für zwei weibliche Fans mit einem lustigen Plakat. Mit Humor las er: „Hallo Pietro, du bist so schön … wie du auf der Bühne stehst, klein und dick.”

++ auch für dich interessant: Nach Funkstille: Pietro Lombardi zum ersten Mal nach Trennung gesichtet ++

Statt über persönliche Probleme nachzudenken, steckte er seine Energie in die Musik. Das Konzert endete nach 80 Minuten und einer Zugabe mit einer Überraschung. Die Veranstalterin überreichte Pietro einen Blumenstrauß.

Der Sänger kann auf seine Fans zählen

Lächelnd fragte er nach „Bild“-Informationen: „Was ist das, ein Blind Date?“ Anschließend verabschiedete er sich mit einem Bad in der Menge und dem Versprechen: „Bad Elster, wir sehen uns wieder.“

Zum Abschluss wurde Pietro Lombardi von seinen treuen Fans liebevoll verabschiedet. Um 21.40 Uhr fuhr er in einer schwarzen Mercedes-S-Klasse ab. Durch das geöffnete Fenster rief ein Fan: „Wir halten immer zu dir!“ Pietro Lombardis Auftritt zeigte, wie er trotz persönlicher Herausforderungen positiv bleibt.