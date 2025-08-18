Eigentlich war die nächste Trennung von Pietro Lombardi nur eine Frage der Zeit. Mit der Liebe will es bei ihm einfach nicht so richtig klappen. Erinnern wir uns an das „DSDS“-Traumpaar Pietro und Sarah Engels: 2011 verliebt, 2015 kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt, 2016 folgte die Scheidung. Aktuell zeichnet sich da ein Déjà-vu ab.

Nach dem Ehe-Aus mit Sarah war Laura Maria Rypa die erste Frau, die Pietro offiziell an seiner Seite zeigte. Zwei Kinder kamen dazu: Leano Romeo im Januar 2023, Amelio Elija im August 2024. Seit 2020 waren sie ein Paar, 2022 folgte die Verlobung. Eigentlich sollten 2025 endlich die Hochzeitsglocken läuten. Doch am Sonntag, 17. August, verkündete Laura die Trennung auf Instagram. Warum das abzusehen war.

Pietro Lombardi und Laura sind getrennt: Das war abzusehen

Für Außenstehende kommt die Trennung von Pietro und Laura kaum überraschend. Die letzten Monate waren ein ständiges Auf und Ab. Ein Polizeieinsatz im Oktober 2024, Schlagzeilen über Spannungen im Haus, Umzugsstress und zwischendrin immer wieder die öffentliche Aufmerksamkeit, die auf dem Paar lastete.

Doch das eigentliche Problem lag wohl im Alltag. Pietro ist viel beruflich unterwegs, während Laura mit zwei kleinen Kindern und Renovierungsarbeiten allein zu Hause ist. Laut Berichten der „Bild“ soll Pietro sich zu wenig einbringen, Laura fühlt sich oft alleingelassen. Und so stapeln sich Frust und Überforderung. Das hat auf Dauer einfach keinen Bestand.

Pietro und Laura hatten Großes vor

Für 2025 hatte das Paar noch große Pläne. Sie wollten in ihr neues Haus ziehen, endlich heiraten und vielleicht sogar ein weiteres Kind. Schließlich träumte Pietro nach drei Jungs von einer Tochter. Stattdessen ziehen die beiden nun einen Schlussstrich. Das heißt konkret: Keine Hochzeit und die Hoffnung auf eine harmonische Familienidylle ist geplatzt.

Bei Pietro Lombardi scheint die Liebe immer wieder auf die Probe gestellt zu werden. Wer bei dem ständigen Hin und Her – er und Laura sollen sich bereits sechs Mal getrennt haben – nicht ahnte, dass es so enden würde, muss schon sehr optimistisch gewesen sein.

Pietro selbst schweigt bislang zur Trennung.