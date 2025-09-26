Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Laura? „Ist nicht ausgeschlossen“

Die jüngste Trennung von DSDS-Star Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kam für den ein oder anderen nicht wirklich überraschend. Schließlich hat sich das ehemalige Paar nach eigenen Angaben in alle den Jahren über siebenmal getrennt und danach wieder zueinander gefunden.

Doch wie steht es dieses Mal um ein Comeback ihrer Liebe? Laura Maria Rypa verrät nun öffentlich, was sie von einer Versöhnung mit Pietro Lombardi hält. Diese Worte lassen definitiv tief blicken.

Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und Laura?

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi haben sich in ihrer fünfjährigen Beziehung insgesamt siebenmal getrennt, wie sie in ihrem Podcast ausplauderten. Die beiden haben sich immer wieder aufgerafft und es wieder miteinander probiert. Wird es dieses Mal wieder so kommen?

+++ auch interessant für dich: DSDS-Star packt aus – so ernst meint Pietro Lombardi die Sterilisation +++

„Ein Liebes-Comeback ist nicht ausgeschlossen. Aber jetzt gerade so wie es ist, ist für uns alle am besten. Man muss gegenseitig an sich selber arbeiten. Das ist das Wichtigste“, sagt die Influencerin auf dem Merci-Event von Modedesigner Guido Maria Kretschmer im Interview mit RTL.

„Man muss gegenseitig an sich selber arbeiten“

Aktuell konzentrieren sich beide auf ihren Nachwuchs, wie Laura Maria erklärt: „Also, alles, was zwischen uns ist, das ist zwischen uns. (…) Aber für die Kinder ziehen wir gemeinsam an einem Strang.“

+++ auch spannend für dich: Pietro Lombardi will drastischen Schritt gehen: „Ich werde mich sterilisieren lassen“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Man muss gegenseitig an sich selber arbeiten. Das ist das Wichtigste”, ergänzt sie abschließend. Bleibt also abzuwarten, ob Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wieder zueinander finden oder der Drops dieses Mal wirklich gelutscht ist.