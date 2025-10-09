Pietro & Laura: Siebte Trennung! So turbulent war ihre On-Off-Liebe

Seit 2020 sind Pietro Lombardi (32) und Influencerin Laura Maria Rypa (28) das wohl turbulenteste Paar der deutschen Promiwelt. Jetzt ist Schluss, zum siebten Mal! Wie alles begann und wie oft es gekracht hat, zeigen wir hier.

Wie alles anfing, verrieten die beiden selbst in ihrem Podcast „Laura und Pietro – On Off“. Pietro sah im Laura auf TikTok, fand sie „mega“ und wollte sie kennenlernen. Also lud er sie 2020 kurzerhand nach Mallorca ein, angeblich, um in seinem Musikvideo mitzuspielen. Doch wie Laura dort merkte, war das Video längst abgedreht. „Ich war richtig sauer und fand ihn arrogant“, erinnerte sich Laura. Trotzdem funkte es zwischen den beiden. Im September 2020 machten sie ihre Liebe öffentlich.

Laura Maria Rypa zog mehrmals den Schlussstrich

Doch das Glück hielt nicht lang. Schon nach wenigen Wochen war alles aus. Pietro fühlte sich verletzt und sagte später, er sei „nur Mittel zum Zweck“ gewesen. Trotzdem blieben sie in Kontakt. Auf Instagram erklärte Laura damals, sie habe noch Gefühle. Im Juni 2022 das große Comeback.

In ihrem Podcast verrieten sie, dass es insgesamt sechsmal Schluss war. „Ich habe mich nicht einmal von dir getrennt“, sagte Pietro. Laura gab zu: „Ich war immer die Person, die sich getrennt hat“. Grund laut ihr: Bindungsängste.

„Was nur wenige wissen: Wir hatten schon Paartherapie, weil wir einfach zu viele Ons und Offs in der Beziehung hatten“, bestätigte Pietro Ende 2022 im Interview mit „Bild“. Er war bereits Vater von Sohn Alessio (mit Ex Sarah Engels) und wollte Ruhe. Laura liebte währenddessen das Ausgehen, das Reisen, das Leben. Zwei Welten prallten aufeinander.

Baby, Verlobung, Drama

Die beiden verkündeten bereits im selben Jahr noch, dass sie Eltern werden. Im Sommer folgte die Verlobung, im Januar 2023 kam Sohn Leano Romeo zur Welt. Doch kurz darauf die nächste Social-Media-Krise: Entfolgen auf Instagram, kryptische Posts, Trennungsgerüchte. Im August 2024 kam es nach der Geburt ihres zweites Sohnes Amelio Elija Schlag auf Schlag. Ein Polizeieinsatz erschüttert das Haus Lombardi.

Wie „Bild“ damals berichtete, wurden Laura und der kleine Sohn ins Krankenhaus gebracht. Pietros Anwalt bestätigte den Einsatz. Den Vorwurf häuslicher Gewalt ließ Pietro Lombardi jedoch entschieden zurückweisen. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Trotz allem blieben sie zusammen. Bis zum 17. August 2025. Da erklärte Laura Maria auf Instagram: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben.“ Sie betonte, sie wolle aus Respekt vor den Kindern keine Details nennen.

Monate danach brach sie im Oktober gegenüber RTL ihr Schweigen: „Mir geht es wirklich sehr gut. Pietro und ich haben ein sehr gutes Verhältnis – auch aufgrund der Kinder. “ Einen speziellen Grund für das Liebes-Aus gebe es nicht. „Es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind.“

Geplant waren Haus, Hochzeit und vielleicht noch ein drittes Kind. Stattdessen wieder Trennung. Aber bei den beiden gilt: Sag niemals nie.