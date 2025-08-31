Laura Maria Rypa gesteht nach Trennung von Pietro Lombardi: „War unter großem Stress“

Laura Maria Rypa (29) steht aktuell im Fokus. Sie teilt mit ihren Fans auf Instagram nicht ein neues Projekt oder erfreuliche Nachrichten, sondern gewährt ihnen einen sehr persönlichen und offenen Einblick in ihr Inneres.

Nach etwas mehr als einer Woche nach der öffentlichen Trennung von ihrem Verlobten Pietro Lombardi meldet sie sich auf Instagram mit einem emotionalen Statement zurück. Dabei zeigt sie sich ganz verändert.

Laura Maria Rypa: Ehrlicher Einblick nach der Trennung von Pietro Lombardi

In ihrer Story teilt sie ein aktuelles Foto: Sie trägt ein Bustier, und eine weite Hose, ihre sehr schlanke Figur ist deutlich zu sehen.

Dazu schreibt die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi: „Ich möchte ehrlich mit euch sein. Ihr seht es selbst, ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden. Aber das ist nichts, woran man sich ein Beispiel nehmen sollte.“

„Ich war unter großem Stress“

Die zweifache Mutter spricht offen über die Gründe für ihren Gewichtsverlust. So erzählt sie: „Ich habe schon seit Monaten keinen Sport mehr gemacht, aber wenig gegessen und war unter großem Stress.“

Der seelische Druck der letzten Wochen, verbunden mit der Trennung von Pietro Lombardi, scheint Spuren hinterlassen zu haben.

Laura macht dabei deutlich: Diese Veränderung war weder geplant noch gewünscht.

„So, wie ich aktuell aussehe, fühle ich mich nicht mehr wohl in meinem Körper“, gesteht sie. Doch die Influencerin richtet den Blick nach vorne. So möchte sie langsam wieder Gewicht zunehmen und zurück zum normalen Leben finden.

Schlussendlich sind es ehrliche und verletzliche Worte von der Ex-Verlobten von Pietro Lombardi, die ihr sicherlich viel Mut abverlangt haben müssen.