Aus und vorbei: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa getrennt

DAS kam plötzlich! Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) gehen nun offiziell getrennte Wege. Die Influencerin verkündete das überraschende Liebes-Aus am Sonntag (17. August) via Instagram.

In ihrer Story schrieb sie: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen.“

Plötzliches Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa trennen sich

Außerdem betont Laura, dass es keine weiteren Aussagen geben wird. „Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen.“ Punkt, aus, Ende. Für viele Fans dürfte es ein Schock sein. Schließlich hatte das Paar gerade noch glücklich in die Kamera gestrahlt, gemeinsame Familienmomente geteilt und den Fans süße Einblicke in den Alltag mit ihren zwei Kindern gegeben.

Seit 2020 sind Pietro und Laura Maria immer wieder ein Thema in der Öffentlichkeit gewesen. Erst heimliche Treffen, dann offizielles Liebes-Outing, kurze Trennung, Comeback und jetzt wieder Schluss. Gründe für die Trennung sind noch nicht bekannt.

