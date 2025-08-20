Nach der Trennung von Pietro Lombardi: Laura Maria Rypa teilt süßes Foto

Diese Nachricht sorgt für Aufsehen in der Medienwelt: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben sich getrennt. Die Influencerin selbst machte das Aus der Beziehung vor wenigen Tagen auf Instagram öffentlich – ein endgültiger Schlussstrich mit dem „DSDS“-Sieger von 2011.

Doch anstatt sich auf Social Media in Trauer zu zeigen, präsentiert sich Laura überraschend gelöst. Auf Instagram teilt sie fröhliche Bilder – inklusive einer Knutsch-Attacke. Der Kuss allerdings gilt nicht Ex-Partner Pietro, sondern einem ihrer Hunde. Dem Vierbeiner drückt sie einen dicken Schmatzer auf die Nase. Dazu schreibt sie: „Happy Birthday my big boy.“

Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten

Die Reaktionen ihrer Follower fallen gemischt aus. So heißt es etwa: „Die Familie geht zu Bruche und sie gratuliert dem Hund zum Geburtstag, ich bin sprachlos, entsetzt, enttäuscht.“ Andere wiederum zeigen Verständnis oder gratulieren dem Hund gleich mit.

Viele Fans stellen sich schützend vor die 29-Jährige: „Das Leben muss doch trotzdem weitergehen. Was soll sie denn posten? Fotos, auf denen sie heulend auf dem Sofa sitzt? Sie muss jetzt viel organisieren und für ihre Kinder stark bleiben.“

Erste deutliche Worte nach Trennung von Pietro Lombardi

In ihrer Instagram-Story wandte sich Laura zudem mit einem Statement an ihre Community: „Danke für euer Verständnis in den letzten Tagen, das bedeutet mir wirklich viel. Auch, wenn privat gerade einiges anders ist, weiß ich, dass der Alltag weitergeht. Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit.“

Und weiter betont sie: „Mir ist es wichtig, meinen Partnern gegenüber zuverlässig zu bleiben und meine Kooperationen einzuhalten. Schritt für Schritt werde ich wieder in den gewohnten Rhythmus finden und meiner Arbeit nachgehen.“

Laura und Pietro gehen damit nach fünf Jahren Beziehung getrennte Wege. 2020 machten sie ihre Liebe öffentlich, zwei Jahre später folgte die Verlobung. 2023 kam Sohn Leano Romeo zur Welt, 2024 Sohn Amelio Elija. Für 2025 standen eigentlich der Einzug ins neue Haus und die Hochzeit an. Stattdessen endet das gemeinsame Kapitel nun unerwartet abrupt.