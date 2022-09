Pietro Lombardi: Laura bereut Schwangerschafts-Enthüllung – „War ein Fehler“

DSDS-Juror und Sänger Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa schweben eigentlich im siebten Himmel. Schließlich erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind, einen Jungen. Doch es gibt eine Sache, die Laura scheinbar bis heute bereut.

Pietro Lombardi: Darum bereut Laura Enthüllung der Schwngerschaft

In einer Instagram-Fragerunde am Dienstag (20. September) beantwortet die schwangere Laura fünf Fragen. Natürlich interessieren sich die Follower vor allem für die Hintergründe der Schwangerschaft der Freundin von Pietro Lombardi.

Pietro Lombardis Freundin Laura bereut eine Sache bezüglich ihrer ersten Schwangerschaft. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Panama Pictures

So ist zum Beispiel noch immer unklar, in welcher Schwangerschaftswoche die 26-Jährige ist und wann der Nachwuchs zur Welt kommen soll. Klar ist aber: Die Freunde des Paares wurden lange vor den Fans über die frohe Kunde informiert, wie Laura in der Fragerunde erklärt.

Das solltest du über Pietro Lombardi wissen:

Im Jahr 2011 wurde er zum Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gekürt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Auf die Frage: „In welcher Woche habt ihr es Freunden und Familie erzählt?“ schreibt sie nämlich: „Tatsächlich den engsten direkt, als wir es wussten…Das war allerdings leider ein Fehler bei einigen Personen, denen wir es anvertraut haben, aber man lernt fürs nächste Mal daraus…“

Pietro Lombardi: „Einfach unverschämt und crazy“

Auf welche Personen sich Laura genau bezieht, bleibt offen. Wer es ganz genau wissen will, sollte allerdings in Podcast mit ihr und Pietro (ON/OFF) reinhören. „Aber darüber werden wir ausführlicher im Podcast sprechen, was alles währenddessen passiert ist… Einfach unverschämt und crazy“, deutet die Influencerin an.

