Große Sorge um Pietro Lombardi – „Innerlich Angst und richtige Panik“

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag (30. Oktober) meldete sich Pietro Lombardi mit beunruhigenden Worten bei seinen Fans auf Instagram. Offenbar hat der Sänger eine Nacht hinter sich, die ihn nachhaltig beschäftigt.

„Irgendwie spüre ich, dass irgendetwas nicht stimmt“, schrieb er in seiner Instagram-Story. Ein schockierender Moment: Mitten in der Nacht wachte er auf, bekam plötzlich keine Luft, verspürte heftige Angst und erlitt eine regelrechte Panikattacke.

Pietro Lombardi hat gesundheitliche Beschwerden

Dabei schien zunächst alles bestens. Mittwochabend zeigte sich Pietro Lombardi bestens gelaunt beim DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München im Stadion. Gegen zwei Uhr morgens war die Stimmung noch gelöst, als er ein Foto vor seinem Bett postete, Fans aufforderte, ihm Fragen zu stellen und sich anschließend schlafen legte.

Doch was dann geschah, beschreibt er auf Instagram wie folgt: „Der Moment, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, keine Luft kriegst und dich einfach übergeben musst. Ohne Grund, ohne Vorwarnung. (…) Hatte sowas noch nie in meinem Leben. Es war komisch und ist es irgendwie immer noch.“

„Ich spüre irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt“

Weiter noch: „Ich krieg kaum Luft, der ganze Rachen ist zu und brennt. Hatte für einen kurzen Moment echt innerlich Angst und so eine richtige Panik“, erzählt der Ex-Partner von Laura Maria Rypa. Sein Körper beruhigte sich nach einer Weile, doch das mulmige Gefühl bleibt: „Ich spüre irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt.“

Obwohl ein Infekt zunächst naheliegend erscheint, glaubt Pietro Lombardi selbst nicht an diese Erklärung. Er stellt die Vermutung auf, dass viele der Symptome möglicherweise psychisch bedingt sein könnten. Der Sänger musste zuletzt mehrere private Rückschläge verkraften. Mitte August hatte seine Verlobte Laura Maria Rypa bekannt gegeben, dass die Beziehung gescheitert sei.