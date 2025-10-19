Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa gemeinsam gesichtet – es ist das erste Mal

Das „Bild“-Event „Fame Fighting“ schlug am Samstagabend (18. Oktober) große Wellen. Zwischen Promis und Reality-Stars flogen die Fäuste, die Kämpfe waren teils nichts für schwache Nerven. Doch ein ganz besonderes Augenmerk der Fans lag an diesem Abend auf Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa.

Denn das ehemalige Traumpaar geht seit einigen Wochen getrennte Wege. An diesem Abend scheinen sich die Eltern von zwei Söhnen jedoch zusammenzureißen und es bietet sich ein unerwartetes Bild.

Pietro Lombardi und seine Laura verbringen Abend zusammen

Seit ihrer Trennung im August hielten Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ihr gemeinsames Leben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Das „Fame Fighting“ ist die erste öffentliche Veranstaltung, die sie nun gemeinsam besuchten. Der „Bild“-Zeitung zufolge erschien das Ex-Paar getrennt voneinander an der Location. Laura stolzierte über den Roten Teppich, Pietro wurde hingegen direkt in den VIP-Bereich gebracht.

Doch in der Halle folgte dann die Überraschung: Die ehemaligen Turteltauben saßen nebeneinander! Scheinbar war das jedoch keineswegs von ihnen geplant, denn Pietro bekundet: „Ist schon klar, dass man irgendwie so hingesetzt wird. Aber alles ist gut.“ Doch Laura und ihr Ex-Freund machten scheinbar das Beste aus der Situation und lachten sogar miteinander.

Und sogar ein Selfie war drin! Auf ihrem Instagram-Profil teilte Laura das erste gemeinsame Foto seit der Trennung, Pietro Lombardi repostete die Instagram-Story auch auf seinem Profil. Doch damit nicht genug. Nur kurze Zeit später teilte der Sänger ein Foto, das zeigt: Das Ex-Paar verließ die Veranstaltung gemeinsam!

Denn die nächste Instagram-Story zeigt das Auto des „DSDS„-Stars, in dem er gemeinsam mit Laura sitzt. Zu sehen ist die Hand der Influencerin, in der sie einen Burger hält. Zu der vielsagenden Aufnahme schreibt Pietro: „McDonalds und Oktogon schauen.“ Außerdem markiert er das Instagram-Profil von Laura und ergänzt ein süßes Bären-Emoji.

Ob sich das Ex-Paar an diesem Abend wieder emotional angenähert hat, wissen wohl nur Pietro Lombardi und seine Laura selbst. Fans werden die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback sicherlich noch nicht aufgegeben haben.