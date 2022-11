Pietro Lombardi und Laura Maria: Traurige Worte – „Die letzten zwei Tage gemeinsam“

Jetzt geht er also den nächsten Schritt! Pietro Lombardi hat es getan – und seiner Freundin Laura Maria Rypa einen Heiratsantrag gemacht. Die zwei erwarten gerade ihr erstes gemeinsames Kind.

Doch kurz nach dem besonderen Tag, an dem Pietro Lombardi seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellte, werden die beiden schon wieder getrennte Wege gehen.

Pietro Lombardi und Laura Maria: „Letzten zwei Tage gemeinsam“

Auf Instagram zeigt sich der DSDS-Star mit seiner Influencer-Verlobten beim abendlichen Spaziergang. Und den genießen die beiden Turteltauben ganz besonders, denn: Pietro verreist. „Wir gehen mit den Hunden spazieren und genießen die letzten zwei Tage gemeinsam, dann geht’s für mich nach Thailand. Und die Frau macht das Haus ready – und dann ziehen wir zusammen. Frau Bald-Lombardi“, so der 30-Jährige in seiner Instagram-Story. Nach Thailand also.

Erst vor wenigen Tagen überraschte der Sänger Laura Maria mit einem ganz romantischen Antrag. Erste Einblicke davon gibt Pietro jetzt im Netz preis. Ein Meer aus roten Rosen und Kerzen sind entlang eines roten Teppichs platziert. Am Ende sticht eine Blumenwand ins Auge, auf der die Worte „Will you marry me?“ zu lesen sind. „Es war nicht ganz so einfach, alles geheim zu halten“, gesteht Pietro. Am Ende zählt aber nur eins: Dass Laura Maria Rypa ja gesagt hat.

Jetzt warten die beiden sehnsüchtig auf ihren Sohn. Für Pietro Lombardi ist es nach Alessio aus erster Ehe mit Sarah Engels das zweite Kind. Pietro: „Ich freue mich so krass auf unser Baby und dass Alessio großer Bruder wird.“

Mehr News:

Es ist also viel los bei Pietro: Nun geht es für den BFF von Dieter Bohlen erst nach Thailand und bald schon dürfen sich seine Fans über noch mehr Highlights vom Antrag freuen, wie er bereits ankündigt. Vielleicht ein kleiner Trost für Laura Maria Rypa, die die nächste Zeit erst mal ohne ihren Verlobten auskommen muss.