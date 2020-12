Pietro Lombardi: Diese Worte rühren seine Fans zu Tränen – „dafür lebe ich“

Bei Pietro Lombardi war in der letzten Zeit so einiges los. Erst gab es eine neue Liebe in seinem Leben – Influencerin Laura Maria Ripa – dann war es auch schon wieder aus. Ein emotionales Auf und Ab für den Sänger.

Doch es gibt eine Liebe in seinem Leben, die durch nichts und niemanden erschüttert wird. Und das ist die zu seinem Sohn Alessio. Bei Instagram hat Pietro Lombardi nun ein Video geteilt, das die beiden innig kuschelnd zeigt. Doch das ist nicht das einzige, das ans Herz geht. Vielmehr sind es seine Worte, die er für seinen Sohn findet. Denn die rühren sogar einige Fans zu Tränen.

Pietro Lombardi mit süßer Liebeserklärung an Sohn Alessio

Lange war es in Liebesdingen still um Pietro Lombardi. Dann ging alles Schlag auf Schlag. Erst machte er seine neue Liebe publik, dann kauften sich beide einen Hund,... und dann war wieder alles aus. Doch der Sänger ließ sich nicht unterkriegen, fokussierte sich offenbar weiter auf seine Karriere. Und machte erst vor wenigen Tagen eine spannende Ankündigung. Denn der 28-Jährige feilt an einem neuen Song und verspricht: „Es wird ein komplett neuer Pietro sein“. Mehr zu der mysteriösen Ankündigung erfährst du hier >>>>.

Doch während all diese Dinge in einem stetigen Wandel sind, bleibt eins immer gleich: Die Liebe zu seinem Sohn Alessio. Und der ist mittlerweile auch schon ganz schön groß geworden. Aber zu alt zum Kuscheln ist der Fünfjährige noch lange nicht. Das beweist ein neues Video, das der Sänger von sich und seinem Sohn bei Instagram geteilt hat.

Pietro Lombardi spricht über Sohn Alessio. (Archivfoto) Foto: imago images/osnapix

Diese Worte rühren Pietros Fans zu Tränen

Alessio kuschelt sich an den 28-Jährigen und der Sänger streichelt liebevoll Alessios Kopf. Im Hintergrund ein Song, in dem die Zeile zu hören ist „This is why i love you“. Doch noch viel mehr als diese Szenen rühren Pietros Worte die Fans. Denn unter dem Video schreibt der Sänger eine echte Liebeserklärung an den Fünfjährigen, sie beginnt mit den Worten: „Papa Sohn Team für immer“.

Und es geht weiter mit rührenden Worten. „Die Liebe zu dir ist unbezahlbar, dafür lebe ich“. Auch, wenn er als Papa nicht immer alles perfekt mache. „Manchmal musst du verbranntes Essen essen oder ein Happy Meal von McDonalds, oder es gibt eben nur einen Döner von nebenan, aber ich gebe alles, um für dich der beste Papa zu sein“, lässt der Sänger seinen Gedanken freien Lauf.

Von seinen Fans bekommt er für diese Offenheit viel Zuspruch:

„Das wichtigste, was Kinder brauchen, ist Liebe und das gibst du zu 100 Prozent. Alles andere ist nicht so wichtig und er zeigt dir das, in dem er sich umarmt, dich küsst, dich anlacht, mit dir kuschelt und sich bei dir fallen lässt.“

„Omg das ist so herzergreifend. Mir schießen die Tränen. Das ist Liebe! Du bist perfekt und zwar für Alessio und das ist das Wichtigste auf der Welt.“

„So schön geschrieben. Einfach aus dem Herzen heraus. Du bist ein toller Papa und für dein Kind da und das ist das was zählt. Da ist es egal, ob man kochen kann oder nicht. Du bist da, das ist das Wichtigste.“

„Er kann stolz sein, so einen Papa zu haben. Du bist einfach so ein toller Papa.“

Pietro Lombardi ist stolz darauf, Alessios Papa zu sein. Und er weiß, dass er auf die Liebe seines Sohnes vertrauen kann. „Wir haben schon so viel durchgemacht zusammen. Mein kleiner Kämpfer, ich bin stolz, dein Papa zu sein.“ (abr)