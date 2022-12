Pietro Lombardi meldet sich aus dem Krankenhaus – es geht um Laura Maria

Gerade noch schwebte Pietro Lombardi im Ticket-Verkaufsglück für seine neue Tour, da ist der Sänger plötzlich in Sorge um seine Verlobte. Schon bald wird Pietro Lombardi zum zweiten Mal Papa. Nach Alessio bekommt er jetzt erneut einen Sohn.

Über die Schwangerschaft von Laura Maria hält Pietro Lombardi seine Fans auf Instagram auf dem Laufenden. Und während die Influencerin noch vor Kurzem stolz ihre Babykugel bei einem Fotoshooting präsentierte, gibt es jetzt besorgniserregende Nachrichten von ihr. Denn Laura Maria ist im Krankenhaus.

Pietro Lombardis Verlobte plötzlich im Krankenhaus

Am Freitagabend (9. Dezember) sah man Laura Maria noch bei Pietro in der Instagramstory, bevor sich der Sänger auf den Weg nach Bochum machte. Wieder zurück zu Hause erzählte Pietro davon, wie die beiden bereits in wenigen Stunden wieder losmüssten.

„Wir müssen ein paar Sachen erledigen, wichtige Sachen auf jeden Fall“, erzählte Pietro. Am frühen Samstagmorgen (10. Dezember) sprach Laura Maria dann selbst in die Kamera und zeigte, wie ihr Verlobter die zugefrorene Autoscheibe von Eis befreit. Einige Stunden später dann der Schock. Plötzlich liegt Laura Maria im Krankenhausbett.

Pietro Lombardi darf nur vier Stunden in Klinik bleiben

„Die Frau macht mich fertig“, kommentiert Pietro Lombardi die Situation. Dass Laura Maria immer noch schwanger ist und das Baby nicht etwa schon auf der Welt ist, ist deutlich zu sehen. Besorgniserregend sind die Aufnahmen allerdings trotzdem.

Vor allem, weil der werdende Papa erzählt, dass Laura Maria für die nächsten zwei Tage erst einmal in der Klinik bleiben soll. Was genau passiert ist, erzählt er allerdings nicht, sondern kündigt an: „Wieso, weshalb, warum, kann sie euch dann später erzählen.“

Besonders bitter: Auch wenn Pietro vermutlich am liebsten Tag und Nacht bei seinen Liebsten bleiben würde, gelten auch für den Sänger die Auflagen des Krankenhauses. Und die besagen, dass er nach vier Stunden Besuchszeit wieder nach Hause fahren muss. Er verspricht aber: „Bin immer für euch da.“

In ihrer eigenen Instagram-Story erklärte Laura Maria aber bereits: „Dem Kind und mir geht es gut. Muss vorerst ein paar Tage im Krankenhaus bleiben.“