Pietro Lombardi schockt mit Aussage über Kindererziehung – diese Worte dürften Sarah Engels nicht gefallen

Erst gaben Pietro Lombardi und Freundin Laura Maria bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, dann überraschte der Sänger seine Liebste mit einem romantischen Heiratsantrag. Die beiden könnten aktuell glücklicher kaum sein. Immerhin gibt es nicht nur eine Heirat, sondern vor allem eine Geburt, auf die man sich freuen kann.

Damit bekommt Alessio neben Halbschwester Solea jetzt noch einen kleinen Bruder dazu. Die Vorfreude bei den werdenden Eltern ist riesig und obwohl die beiden sich öffentlich als Team präsentieren, gibt es ein Thema, das künftig für jede Menge Diskussionsstoff sorgen dürfte. Und vermutlich auch bei Pietros Ex Sarah Engels nicht gut ankommen dürfte – es geht um Sex.

Pietro Lombardi hat klare Meinung zu Sex-Leben von Sohn

Dass sich Pietro Lombardi und Sarah Engels in Sachen Kinderziehung trotz Patchwork-Familienleben nicht immer ganz einig sind, zeigte sich bei der Gender-Reveal-Party von Pietro und Laura. Die geriet nämlich ganz schnell in Vergessenheit, als Sarah Engels anmerkte, dass sie mit Alessios neuer Frisur alles andere als einverstanden ist. Der Sänger hatte dem gemeinsamen Sohn erlaubt, sich die Haare zu färben. Ein No-Go für seine Ex-Frau.

In ihrem eigenen Podcast „Laura und Pietro – ON OFF“, sprechen die beiden jetzt über das Thema Sex. Laura kündigt direkt mal an, dass sie vermutlich der strenge Part in der Beziehung sein wird und sagt: „Irgendwann, wenn unser Junge eine Frau mit nach Hause bringt, bin ich strenger.“

Pietro Lombardi hat dazu eine deutlich entspanntere Sichtweise und witzelt: „Lass ihn doch Spaß haben, ab 10 geht‘s los!“ Dass Geschlechtsverkehr zwischen Minderjährigen in Deutschland erst ab 14 Jahren gesetzlich erlaubt ist, hat der Sänger dabei anscheinend vergessen.

Pietro Lombardi zieht bei Kindererziehung klare Grenze

Dann holt er noch einmal aus und sagt: „Also, wenn unser Kind 13 ist, dann ist schon Ramba Zamba!“ Wenn man das erste Mal „Bambambambam“ höre, wäre das „geil im Sinne von: Let’s go, my Sohn!“ Pietro ist sich sicher, er wäre stolz, wenn „der Sohn mit 13 kommt und sagt: ,Papa, ich habe heute Spaß gehabt’.“

Laura Maria wirkt von diesen Aussagen wenig überzeugt und ob Sarah Engels sich mit diesem Gedanken anfreunden kann, ist auch fraglich. Besonders interessant wird es dann allerdings, als es darum geht, wie „geil“ ein solches Verhalten wäre, würde Pietro Lombardi Vater einer Tochter sein.

Hier fällt sein Urteil deutlich strenger aus. Immerhin habe „ein Mädchen viel schneller einen Ruf zu verlieren wie ein Junge“.