Pietro Lombardi ist verliebt. Trotzdem bezeichnet er seine Freundin als „komplett verrückte Frau an meiner Seite“.

Aktualisiert: am 01.10.2020 um 10:52

Pietro Lombardi über seine neue Freundin: „Komplett verrückte Frau an meiner Seite“

Es war DAS Liebesgeständnis der vergangenen Tage: Pietro Lombardi und Influencerin Laura Maria sind ein Paar. Der Sänger, der seit 2016 von seiner Exfrau Sarah Lombardi getrennt ist, zeigt sich seitdem erstmals wieder offiziell mit neuer Frau an seiner Seite.

Und Pietro Lombardi scheint es tatsächlich total erwischt zu haben, wie man auf Social Media nun unschwer erkennen kann. Nur eine Aktion seiner Liebsten ist ihm mächtig peinlich.

Pietro Lombardi: Peinlicher Moment mit Freundin Laura

In seiner Instagram-Story zeigt der DSDS-Star ein kurzes Video von der Straße. Darin zu sehen: Laura beim Rumalbern in der Öffentlichkeit. Sie schreibt zunächst selbstbewusst dazu: „Wir wurden einfach beobachtet und es war Pietro so unangenehm. Aber ich wollte unbedingt weitermachen.“

---------------

Das ist Pietro Lombardi:

er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

im Jahr 2011 gewann Pietro die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

dortlernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

die beiden heirateten im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

seit Sommer 2020 ist er mit Influencerin Laura Marie liiert

------------------

Pietro Lombardi behauptet, eine "verrückte" Freundin zu haben. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Richtig, ihrem Pietro Lombardi ist das Straßen-Tanz-Spektakel in der Tat mehr als unangenehm. Er reagiert anschließend so: „Laura Marie – offiziell eine komplett verrückte Frau an meiner Seite.“ Die geposteten Lach-Emojis beweisen aber, dass Pietro die ganze Aktion wohl doch ein wenig lustig findet.

Und nicht nur das!

------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi: Erst die neue Freundin – jetzt überrascht er die Fans mit DIESER Nachricht

Pietro Lombardi frisch verliebt: SO reagiert seine Ex Sarah

Pietro Lombardi lässt Bombe platzen: DIESE Schönheit ist seine neue Freundin

------------------

Pietro Lombardi wird auf der Straße mit seiner Freundin beobachtet. Foto: Instagram/ Pietro Lombardi

Der „Cinderella“-Sänger scheint bereits richtig Gefühle für seine offenbar „verrückte“ Freundin entwickelt zu haben. In einer weiteren Instagram-Story filmt der 28-Jährige Laura heimlich neben sich im Bett beim Schlafen, lässt dabei den Song „This is why I love you“ laufen. Auch bei der offiziellen Verkündung ihrer Beziehung hat Pietro Lombardi seiner Laura seine Liebe gestanden und „Ich liebe dich“ gepostet.

Keine Frage, so verrückt die Blondine auch zu sein scheint, Pietro Lombardi schwebt gerade voll auf Wolke sieben…

Pietro Lombardi: So irre war sein erste Date mit Laura

Erst kürzlich war der Sänger geradezu in Plauderlaune, als es um seine neue Liebe ging. Er verriet sogar, wie krass sein erstes Date mit ihr war. Wenn du wissen willst, wie das abgelaufen ist, musst du HIER weiterlesen.