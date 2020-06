Pietro Lombardi mit großer Ankündigung – „Es wird knallen!“

In letzter Zeit war es eher ruhig um Pietro Lombardi. Der DSDS-Juror meldete sich nur wenig über Social Media. Doch damit ist jetzt Schluss! Der Sänger hat Neuigkeiten, die er seinen Fans nicht vorenthalten möchte.

Auf Instagram lässt Pietro Lombardi die Bombe platzen – und macht eine große Ankündigung.

Pietro Lombardi verrät Details zum neuen Song

Selbst ganz aufgeregt grüßt Pietro seine Follower aus dem Fitnessstudio und verrät dort im Muskelshirt und durchgeschwitzt: „Ich werde in zwei, drei Tagen bekannt geben, wie mein neuer Song heißen wird.“

Und weil ein neuer Pietro-Song ansteht, hat der DSDS-Star derzeit einiges zu tun. Später im Auto verrät der 28-Jährige: „Wir sind das Video am vorbereiten für mein neuen Song. Wir machen das Coverbild. Es ist viel Arbeit.“

Wer sich jetzt fragt, in welche Richtung seine neue Musik gehen wird, der wird von Pietro Lombardi bereits unterrichtet. Auf Instagram gibt der Sänger schon erste Details zum neuen Song preis.

„Ich freue mich so krass auf diesen neuen Sommersong! Es ist ein bisschen was anderes, aber es hat absolut Sommer-Vibes. Und natürlich auch Latino-Vibes - das, wofür ich stehe. Und ich freue mich auf diesen Song so so sehr. Und er wird im Juli erscheinen.“

Und eines ist für Pietro sicher: „Es wird knallen!“

Pietro Lombardi:

Pietro wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In der Show lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah wurde 2019 geschieden

Zuletzt brachte Pietro Lombardi den Song 'Kämpferherz' für Alessio raus

Pietro Lombardi: Erfahren mit Sommerhits

Mit Sommerhits kennt sich der Ex von Sarah Lombardi bestens aus. Schon 2017 hat er in Zusammenarbeit mit Rapper Kay One den Song „Señorita“ aufgenommen – ein Erfolg auf ganzer Linie. Nicht nur landete das Lied auf Platz 1 der deutschen Charts, auch wurde das Video zur Single über 140 Millionen Mal geklickt.

Ob Pietro Lombardis nächster Sommersong wohl auch so ein Ohrwurmpotenzial hat…?