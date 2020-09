Pietro Lombardi lässt Bombe platzen: DIESE Schönheit ist seine neue Freundin

Darauf hatten seine Fans schon lange gewartet, nun hat Pietro Lombardi endlich ein Foto von sich mit seiner neuen Freundin auf Instagram geteilt.

Die Fans von Pietro Lombardi sind vollkommen aus dem Häuschen.

+++ Pietro Lombardi: Emotionales Geständnis – „Wie in einem fremden Körper“ +++

Pietro Lombardi zeigt neue Freundin auf Instagram

Das ist Pietro Lombardi

Bereits vor einiger Zeit hatte Pietro Lombardi bestätigt, dass er eine neue Frau an seiner Seite hat.

Durch den Post wird nun auch allen Spekulationen der Fans ein Ende gesetzt. Diese hatten nämlich wild spekuliert, um wen es sich handeln könnte.

Pietro Lombardi: DAS ist seine neue Freundin

Bei der neuen Freundin von Pietro Lombardi handelt es sich um die Influencerin Laura Maria Ripa. Viele hatten bereits vermutet, dass sie seine Neue ist.

---------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

---------------

Sie teilte auf ihrer Instagram-Seite ein Video mit Pietro, welches sie mit der folgenden Beschreibung versah: „Danke, dass DU mich immer wieder zum Lachen bringst – ich liebe dich.“ Scheint so, als ob Pietro mit ihr nun endlich seine neue Liebe gefunden hat.

Pietro Lombardi: So reagieren die Fans auf seine Neue

Viele Fans des Sängers sind von seiner neuen Liebe begeistert und wünschen dem Paar unter dem Post viel Glück.

---------------

---------------

Aber es gibt auch einige negative Stimmen. So schreibt beispielsweise ein User: „Ja, und jetzt hüpft alle mal auf ihr Profil, schaut Euch die Oceans Apart Werbung an, und sagt mir noch einmal, dass sie kein Fame will. Schade! Habe Dir, Pie, echt von Herzen die Liebe gewünscht, die Du Dir so sehnlichst gewünscht hast. Das wird ein Reinfall!“

Pietro Lombardi beendet alle Spekulationen um seine neue Freundin. (Symbolbild) Foto: imago images / Revierfoto

Und auch Andere sehen seine neue Freundin nicht nur in einem positiven Licht. Insgesamt freuen sich aber die meisten mit dem Sänger. Bleibt zu hoffen, dass Pietro nun mit Laura Maria Ripa seine Frau fürs Leben gefunden hat. (gb)