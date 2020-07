Pietro Lombardi: Kumpel filmt ihn auf dem Klo – plötzlich ...

Huch, was macht denn Pietro Lombardi da? Der Sänger befindet sich gerade im von Influencer Knossi ins Leben gerufene „Angelcamp“ in Brandenburg – ein 72 Stunden langer Dauer-Stream, bei dem sich verschiedene Künstler in der Wildnis filmen lassen.

Einer unter ihnen ist Pietro Lombardi. Und der DSDS-Star scheint mächtig Spaß zu haben.

Pietro Lombardi: Falscher Toilettengang

Auf der Video-Streaming-Plattform Twitch ist das außergewöhnliche 72-Stunden-Event zu sehen. Mit dabei sind unter anderem Sido, Klaas Heufer-Umlauf und Webvideoproduzent Montana Black. Und Letzterer erwischt Pietro Lombardi tatsächlich auf der Toilette. Auf der Damentoilette, wohl gemerkt.

Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi erblickte am 9. Juni 1992 in Karlsruhe das Licht der Welt

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

Bei DSDS lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Die beiden heirateten im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Im Jahr 2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Am 17. Juli erschien Pietros neuer Sommerhit „Cinderella“

Pietro Lombardi wird auf der falschen Toilette erwischt. Foto: Instgaram/ Pietro Lombardi

Prompt hält der Livestreamer den Moment mit seiner Kamera fest, zeigt Pietro, wie er gerade das Mädchenklo verlässt. „Wer war beim Pinkeln auf der Frauentoilette?“, fragt er an seine Follower gewandt. Und was hat Pietro dazu zu sagen? Der lacht sich schlapp, lädt besagtes Video anschließend selbst sogar in seiner Instastory hoch – mit dem Kommentar: „Montana Black – krasssester Paparazzi Deutschlands.“

Angelcamp von Knossi

Pietro Lombardi fällt aus allen Wolken

Warum Pietro Lombardi die falsche Toilette aufgesucht hat, wird nicht aufgelöst. Doch es sei ihm nach den euphorischen letzten Stunden verziehen. Der Sänger veröffentlichte gerade nämlich erst seine neue Single „Cinderella“, die von seinen Fans schon eifrig gefeiert wird. Und auch von Pietro Lombardi selbst: „Danke man, für die große Resonanz.“

Das Video zu „Cinderella“ drehte Pietro übrigens vor wenigen Tagen auf Mallorca. Dafür mietete sich der 28-Jährige extra eine Luxusvilla – und kam aus dem Staunen selbst nicht mehr raus. Was Pietro in der luxuriösen Bleibe entdeckte, erfährst du hier >>>