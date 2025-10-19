Familienplanung abgeschlossen? Pietro Lombardi reagiert deutlich

Kaum ein anderer deutscher Popsänger teilt so offen Einblicke in sein Privatleben wie Pietro Lombardi. Egal ob Karriere oder das Leben als Vater, der 33-Jährige lässt seine Fans regelmäßig via Instagram an seinem Alltag teilhaben. Doch jetzt sorgt er mit einem ganz anderen Thema für Aufsehen: Ist seine Familienplanung endgültig abgeschlossen?

Darauf findet der ehemalige „DSDS“-Sänger eine deutliche Antwort.

Pietro Lombardis Worte lassen aufhorchen

Der Sänger, der bereits einen Sohn aus erster Ehe mit Sängerin Sarah Engels hat, wurde 2023 und 2024 erneut Vater. Mutter seiner beiden jüngsten Kinder, Sohn Leano Romeo und Sohn Amelio Elija, ist Influencerin und Ex-Verlobte Laura Maria Rypa. Nach der Trennung vor wenigen Wochen zog Lombardi aus dem gemeinsamen Haus aus. Nun äußerte er sich in einer Fragerunde auf Instagram zu seiner Zukunft als Vater und überraschte mit einer klaren Antwort.

Auf die Frage, ob er sich noch weiteren Nachwuchs wünsche, sagt der ehemalige „DSDS“-Sieger entschieden: „Nein.“ Schon kurz zuvor hatte er in einer anderen Instagram-Story erklärt: „Ich glaube, das war’s für mich. Ich werde mich safe sterilisieren lassen.“

Pietro Lombardi wünscht sich eine Tochter

Damit scheint für den Musiker das Kapitel leibliche Kinder vorerst beendet, zumindest biologisch. Ganz ohne Vatergefühle möchte Lombardi aber offenbar nicht bleiben. Ein Herzenswunsch beschäftigt ihn weiterhin: eine Tochter. Denn bislang lebt der Sänger in einem reinen Männerhaushalt mit seinen drei Söhnen.

In seiner Instagram-Story verriet er offen: „Muss ich eben ein Mädchen adoptieren – das fände ich auch schön. Ein Kind ohne Familie aufzunehmen.“

Eines wird aber deutlich. Für Pietro steht Familie über allem. Neue Bekanntschaften oder Dates sind für ihn daher aktuell kein Thema. Wie er selbst betont, richtet er sein Leben ganz auf seine Kinder aus.