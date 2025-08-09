Pietro Lombardi lässt Fans verzweifeln: „Effektiver als jedes Brechmittel“

Mallorca boomt. Und das gefühlt von Jahr zu Jahr mehr. Immer neue Touristenrekorde, immer neue Luxushotels, immer größere Partys. War Mallorca einst die Hausfraueninsel, haben sich nun Milliardäre wie Partytouristen auf der Lieblingsinsel der Deutschen ein Refugium geschaffen. Wenn man durch die Inselhauptstadt Palma oder einen der schicken Jachthäfen schlendert, kann man schon mal Stars wie Skandal-Rapper Kanye West, Jürgen Klopp oder Dieter Bohlen begegnen. Und auch Pietro Lombardi scheint nun ein Auge auf die Insel geworfen zu haben.

Zusammen mit „Megapark“-Superstar Isi Glück hat Pietro Lombardi vor Kurzem den Song „OMG“ an den Start gebracht. „OMG“ steht dabei aber nicht etwa für „Oh mein Gott“, sondern für „Ober Malle Geil“. Wobei einige Fans bei Zeilen wie „Señoritas im Sand, Caipirinhas am Strand, und alle sind hot, oh mein Gott“ wohl eher erstere Übersetzung präferieren würden.

Pietro Lombardi und Isi Glück singen ihren Malle-Hit

Pietro Lombardi am Ballermann, das können sich wohl manche Fans nicht vorstellen. Dementsprechend fallen auch die Kommentare unter dem Video des Songs bei YouTube aus. „Dieser Song ist effektiver als jedes Brechmittel“, scherzt beispielsweise ein Zuschauer. Ein anderer ergänzt: „Die Gehirnzellen bekomm ich nie wieder zurück.“ Und eine Instagram-Nutzerin äußert die Befürchtung: „Verstehe auch immer nicht, dass die Manager da nie was sagen. Demnächst singt Apache auch noch Schlager.“

++ Nach „DSDS“-Aus – Pietro Lombardi stichelt gegen RTL ++

Ganz so schlecht scheint der Song aber trotz aller Häme bei den Fans nicht anzukommen. Feierte Pietro doch bereits Anfang der Woche einen ersten Meilenstein: „Krass, DANKE für euren Mega ‚OMG Support‘! Weiter so, fleißig weiter in Dauerschleife pumpen den Song! Das Musikvideo hat auch schon fast 400.000 Views, Wahnsinn!“

Stand jetzt (9. August 2025) sind es sogar schon über 460.000 Views. Ein riesiger Erfolg für die Malle-Kollaboration von Isi Glück und Pietro Lombardi. Und da dürfte die beiden Superstars auch nicht ärgern, dass es ein paar Kritiker im Netz gibt. Spannender wird es dann schon am Samstagabend (9. August), dann tritt Pietro nämlich um 20.30 Uhr im Megapark live auf. Übrigens direkt vor Isi Glück.