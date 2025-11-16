Pietro Lombardi rührt mit Geständnis: „Isi Glück ist wie eine Schwester“

Es wurde ein Abend, an dem Musik, Freundschaft und Emotionen perfekt zusammenspielten. Isi Glück verzauberte in der Dortmunder Westfalenhalle mehrere Tausend Fans. Überraschend tauchte auch Pietro Lombardi auf. Und wer glaubt, die aktuelle DSDS-Jurorin und der ehemalige Juror würden sich nicht grün sein, liegt komplett daneben. Im Gegenteil: Pietro nutzte sogar eine kleine Lücke in seinem vollen Terminplan, um gemeinsam mit seiner Kollegin auf der Bühne zu stehen.

Bereits vor Konzertbeginn herrschte Festivalstimmung. 8000 Menschen feierten in der Halle, während auf den Rängen Ballermann-Größen wie Ikke Hüftgold, Nina Reh, Calvin Kleinen und DJ Robin ausgelassen mitgingen. Ein echtes Klassentreffen der Szene. Auch Isis Ehemann Carlos Lucio war mit der ganzen Familie angereist, um sie zu unterstützen.

Pietro Lombardi: „Es war mega!“

Mitten in diesem Jubel stand Isi Glück, die seit Kurzem auch in der DSDS-Jury sitzt. Und mit ihr auf der Bühne: Pietro Lombardi, mit dem sie den Malle-Song „OMG” singt. Nach dem gemeinsamen Auftritt fand er klare Worte. „Isi ist wie eine Schwester für mich. Ich unterstütze sie immer gerne und sie mich”, sagte Pietro im RTL-Interview.

Für den Sänger war der Auftritt jedoch alles andere als selbstverständlich. „Eine Stunde vorher habe ich gewusst, dass ich in Dortmund singen kann. Vorher hatte ich viel Arbeit, aber wir haben es gepackt und es war mega!”, erklärte er. Ein professionelles Versprechen, das er trotz Stress und Termindruck nicht brechen wollte.

Pietro schwärmte außerdem von Isis Bühnenpräsenz. „Sie hat Spaß auf der Bühne, nimmt die Leute mit, und das macht eine so gute Künstlerin aus.” Eine Wertschätzung, die nachhallt – vor allem, weil sie nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich kommt.

Isi selbst zeigte sich nach dem Konzert gegenbüber RTL überwältigt. „Es war ein toller Abend, besser als ich es mir erträumt habe”, sagte sie später. Besonders berührten sie die vielen jungen Fans in der Halle. Und natürlich die gemeinsamen Momente mit Pietro. „Die gemeinsamen Auftritte, wie zum Beispiel mit Pietro haben mir auch viel bedeutet.”