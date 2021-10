Pietro Lombardi lässt Bombe platzen: „Es wird so was Krasses passieren“

Pietro Lombardi ist aufgeregt, das merkt man seiner Instagram-Story richtig an. Doch was ist passiert? Was ist mit dem ehemaligen 'DSDS'-Sieger los?

Beginnen wir von vorne. Pietro Lombardi ist mit Kumpel und Manager Stefano Zarella unterwegs. Der hat ein wenig seine Stimme verloren, musste rasch in eine Apotheke rennen.

Pietro Lombardi. Foto: IMAGO / Future Image

Darauf jedoch schien Pietro Lombardi keine Lust zu haben. Er blieb stur im Mercedes sitzen. Dabei hatten Stefano und Pietro noch einen Termin, den sie auf demselben Weg noch erledigen wollten. „Der Typ macht mich fertig. Oh mein Gott. Wir haben gleich einen sooo wichtigen Termin, das Projekt kann wirklich der Oberhammer werden, aber Pietro Lombardi steigt nicht aus“, beschwert sich der Bruder von Sänger Giovanni Zarrella bei Instagram.

Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Hier lernte er auch seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Seither hatte er erst eine offizielle neue Freundin

Und Pietro? Der antwortet auf die Story lediglich: „Hahaha, ich musste was erledigen Leute. Es wird so was Krasses passieren.“

Was das ist??? Es wird wirklich passieren. Die große Tournee von Pietro Lombardi ... sie findet statt. „Ich freue mich so sehr auf euch. Das wird richtig gut“, schreibt Pietro euphorisiert bei Instagram. Na, das werden die Fans doch gerne lesen.

Die Tour, die Ende November startet, wird Pietro übrigens unter anderem auch nach Dortmund, Köln, Oberhausen und Hamburg führen. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Was war denn da los? Als Pietro Lombardi DIESE Nachricht an Dieter Bohlen sendet, schaltet sich RTL ein.