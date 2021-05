Pietro Lombardi: Jetzt ist es raus! Sänger bekommt zweite Chance

Die Fans von Pietro Lombardi dürfen gespannt sein!

Pietro Lombardi bekommt seine zweite Chance! Foto: imago images/Future Image

Der Sänger tritt bald wieder in einer TV-Show auf – und zwar in einer, in der er bereits eine Niederlage einstecken musste. Das Battle hat Gegner Knossi jetzt bei Instagram enthüllt. Für Pietro Lombardi ist es die Chance, seine Blamage vergessen zu machen.

Pietro Lombardi feiert sein Comeback!

„Wir haben noch eine Meldung: Ich werde bei Schlag den Star dabei sein und zwar gegen… Pietro Lombardi“, verkündete Knossi stolz in seiner Instagram-Story. Ein genaues Datum konnte der Internet-Star noch nicht verraten. „Ende des Jahres“, hieß es bloß.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Diese Nachricht feierte Knossi mit dem Song „Macarena“ von Pietro Lombardi. Der Sänger reagierte via Instagram nur mit einer sanften Kampfansage: „Es wird spannend Bro“.

Pietro Lombardi: Peinliche Pleite gegen Gil Ofarim

Bei „Schlag den Star“ auf ProSieben hat Pietro Lombardi bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Bereits 2018 war der 28-Jährige bei der TV-Show am Start. Damals kassierte Pietro eine bittere Klatsche gegen Gil Ofarim.

Gegen Sänger Gil Ofarim kassierte Pietro Lombardi eine peinliche Pleite. Foto: imago images/Lumma Foto

Gegen den Musiker hatte Pietro Lombardi nicht den Hauch einer Chance. Jetzt bekommt er die Chance, seine Blamage von 2018 wiedergutzumachen.

--------------------

--------------------

Bevor aber Pietro Lombardi und Knossi bei „Schlag den Star“ antreten, steht ein grandioses Frauen-Match auf dem Plan. Wer bald gegeneinander antritt, erfährst du hier! (fs)