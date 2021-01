Pietro Lombardi macht überraschende Ansage – „Ein No Go“

Seit seiner Beziehung zu Influencerin Laura Maria Rypa scheinen seine Fans noch weitaus mehr Interesse am Liebesleben von Pietro Lombardi zu haben. Der Sänger machte seine Liaison mit Laura öffentlich, auch die bald darauffolgende Trennung der beiden.

Jetzt löchern seine Anhänger Pietro Lombardi nur so beim Thema Frauen. Und der ehemalige DSDS-Juror macht eine überraschende Ansage.

Pietro Lombardi macht überraschende Ansage beim Thema Frauen

Auf Instagram stellte sich Pietro Lombardi jetzt im Rahmen einer kurzen Frage-Antwort-Runde („Q&A“) den neugierigen Fragen seiner Follower. Und die interessiert brennend: „Was geht gar nicht bei einer Frau?“

-----------------

Das ist Pietro Lombardi:

Am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor

Nur kurze Zeit später folgte die Trennung

-----------------

Pietro Lombardi: DAS darf eine Frau bei ihm nicht tun

Pietro ziert sich nicht, die Frage ehrlich zu beantworten. Ihm fällt die Antwort nicht schwer: „Für mich persönlich ist Rauchen ein No Go“, so der Exmann von Sarah Lombardi. Und nicht nur das: „Alkohol eigentlich auch, aber mal ein Wein ist ok. Kommt immer auf die Situation an. Birthday, Hochzeit, Silvester ist schon ok. Zum Essen eventuell auch noch, aber nicht immer.“

Pietro Lombardi würde nicht jede Frau nehmen. (Archivfoto) Foto: Henning Kaiser/dpa

Klare Ansage also an alle Frauen, die eventuell Interesse an dem 28-Jährigen haben könnten!

-----------------------

-----------------------

Dass Pietro Lombardi sich bei der Auswahl seiner Partnerin Zeit lässt, ist kein Geheimnis. Laura Maria Rypa war die erste offizielle Freundin an der Seite des „Cinderella“-Interpreten seit der Trennung von seiner Ex Sarah Lombardi im Oktober 2016. Vier Jahre hat er demnach sein Singleleben genossen.

Fragt sich nur, wie lange es diesmal dauert, bis seine Fans Pietro Lombardi wieder verliebt in den Armen einer Frau sehen. (jhe)