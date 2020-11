Pietro Lombardi mit großer Ankündigung – „Wir haben viele Pläne“

Man sollte meinen, dass es für Pietro Lombardi komisch gewesen sein muss. Der Sänger war gerade geschäftlich in der Türkei unterwegs ist, als seine Ex-Frau Sarah Lombardi in Deutschland ihre Verlobung bekanntgab.

Pietro Lombardi wird davon sicherlich schon Wind bekommen haben, in seinem Instagram-Video jedoch ließ er sich davon nichts anmerken. Ganz im Gegenteil. Dafür gab es ganz andere Neuigkeiten, die der Sänger seinen Fans mitzuteilen hatte.

Pietro Lombardi lässt Bombe platzen: Neue Projekte

Pietro Lombardi ist bester Laune. Und das liegt wohl am beruflichen Erfolg, den der Sänger gerade einfährt. So darf nun jeder wissen, was der Sänger so plant.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura vor

Die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

„Ich wollte euch ein paar Infos geben. Und zwar wird es höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch einen Song von mir geben. Ansonsten habe ich noch zwei sehr gute Meetings gehabt. Es werden neue Projekte kommen, wir haben viele Pläne“, so Pietro Lombardi in seiner Instagram-Story.

Pietro Lombardi hat neue Projekte am Start. Foto: imago images / Future Image

Pietro Lombardi: Neuer Song aber auf dieses modische Accessoire will er zukünftig verzichten

Um was für Pläne es sich handelt, da will Pietro nicht so richtig konkret werden. Sicher ist nur, der Sänger ist aufgeregt. „Ich freu mich extrem darauf“, so Pietro. Ob zu den Plänen dann auch wieder DSDS gehört. Nicht auszuschließen, so der Sänger. Darauf angesprochen schreibt er: „Möglich. Mal schauen.“

Auf keinen Fall zu seinen Plänen wird es jedoch gehören, sich einen Drei-Tage-Bart wachsen zu lassen. So hatte man ihn zwar in einer seiner letzten Storys damit gesehen. Ein Dauerzustand werde das jedoch nicht. Als ein Fan ihn danach fragt, antwortet Pietro nämlich nur glasklar: „Ich finde, ich bin null der Bart-Typ.“ Mit dieser Selbsteinschätzung hat der Sänger vermutlich recht.

